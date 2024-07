PALLONI E PALLOTTOLE - FOLLIA IN BRASILE: DURANTE UNA PARTITA DI SECONDA DIVISIONE, UN POLIZIOTTO HA SPARATO ALLA GAMBA DI UN CALCIATORE CON UN PROIETTILE DI GOMMA - L'AGENTE È INTERVENUTO PER FERMARE UNA RISSA TRA I GIOCATORI AL TERMINE DEL MATCH MA PROPRIO QUANDO GLI ANIMI SEMBRAVANO CALMATI, HA APERTO IL FUOCO CONTRO IL PORTIERE RAMON SOUZA, PROVOCANDOGLI UNA VISTOSA FERITA SULLA COSCIA… - VIDEO

A player was shot by a police officer during a football game in Brazil ?? pic.twitter.com/jcA8Ip6rew — CentreGoals. (@centregoals) July 11, 2024

brasile poliziotto spara alla gamba di calciatore durante partita 4

(ANSA) - Clamoroso episodio di violenza, in Brasile, durante una partita di calcio: un agente di polizia ha sparato alla gamba di un giocatore con un proiettile di gomma, nel bel mezzo di una rissa in campo, provocandogli una ferita. Il video è diventato virale nelle ultime ore, non solo in Brasile ma anche in altre nazioni del Sud America.

brasile poliziotto spara alla gamba di calciatore durante partita 1

Dopo che l'arbitro aveva fischiato la fine dell'incontro tra Gremio Esportivo Anápolis e Centro Oeste, valido per il campionato Goiano, entrambe le squadre hanno iniziato a scontrarsi e sono dovute intervenire le forze dell'ordine per disperdere i giocatori. A un certo punto, uno degli agenti ha sparato al portiere del Gremio, Ramón Souza. In un comunicato, il club ha condannato l'accaduto e parlato di "un atto orribile, incredibile e criminale da parte di qualcuno che dovrebbe garantire la sicurezza e l'integrità delle persone". (ANSA).

brasile poliziotto spara alla gamba di calciatore durante partita 5 brasile poliziotto spara alla gamba di calciatore durante partita 2 brasile poliziotto spara alla gamba di calciatore durante partita 3 ramon souza