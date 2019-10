5 ott 2019 13:48

DI PALO IN FRASCA – L’EX VELINA LUDOVICA FRASCA SI CONFESSA AI "LUNATICI": "SUI SOCIAL IMPAZZISCONO PER I MIEI PIEDI. ALCUNI ASPIRANTI SCHIAVI VORREBBERO ESSERE CALPESTATI” - “MI SONO DA POCO TRASFERITA A ROMA, È PIENA DI PROVOLONI RISPETTO A MILANO. SOLO CHE I ROMANI CI PROVANO CON TUTTE PER IL PURO GUSTO DI PIACERE” – “RICATTI NEL MONDO DELLO SPETTACOLO? A ME..."