UNA PANDA A PECORINA - IN PROVINCIA DI TORINO UN AGRICOLTORE DI 57 ANNI VIENE FERMATO PERCHE’ VIAGGIAVA CON SEI PECORE SULLA PANDA - ALCUNI PASSANTI LO HANNO NOTATO E HANNO CHIAMATO I CARABINIERI, CHE LO HANNO DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI - LUI SI E’ DIFESO DICENDO…

Cristina Palazzo per https://torino.repubblica.it

UN AGRICOLTORE DI CHIERI E LE SEI PECORE NELLA PANDA

“Non sapevo come trasportare le pecore e ho usato l’auto”. Così si è giustificato un agricoltore, 57 anni di Chieri, che ha trasportato sei pecore in una Fiat Panda a Pavarolo, nel Torinese. Un gesto normale per lui ma non per le tante persone che notando l’auto affollata passare per le vie del paese hanno lanciato l’allarme. La segnalazione di un cittadino è arrivata ai carabinieri di Chieri che hanno rintracciato l’agricoltore e lo hanno ascoltato. Non sono bastati i tentativi di giustificarsi: è stato denunciato per maltrattamento di animali.