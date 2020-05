25 mag 2020 20:23

LA PANDEMIA È COME IL LATTE: SCADE! – UN TEAM DI RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI SINGAPORE HA CREATO UN MODELLO PER STABILIRE QUANDO UN SINGOLO PAESE USCIRÀ DALL'EPIDEMIA: IN ITALIA LA FINE DEL CORONAVIRUS È PREVISTA PER IL 24 OTTOBRE, NEGLI USA PER L’11 NOVEMBRE E IN GRAN BRETAGNA PER IL 30 SETTEMBRE…