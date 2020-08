UNA PANDEMIA DI CORNA – IL COVID HA SPINTO I PORCELLINI A DARSI DA FARE: IL 45% DELLE DONNE INTERVISTATE PER UN SONDAGGIO DI “DATING.COM” HA DICHIARATO DI ESSERE STATA TRADITA MENTRE LA PERCENTUALE DEI CORNUTI È SOLO DEL 15% - SE VI SEMBRA ASSURDO CHE DURANTE IL LOCKDOWN CI SIA STATO QUALCUNO CAPACE DI DESTREGGIARSI TRA AMANTI E FAMIGLIA, SAPPIATE CHE...

Canela Lopez per "it.businessinsider.com"

Sebbene la logistica del tradimento possa sembrare impossibile durante una pandemia, un nuovo sondaggio ha scoperto che il Covid non ha impedito alle persone di essere infedeli. Dating.com ha intervistato 2.000 dei suoi utenti statunitensi chiedendo loro se stessero o meno tradendo dall’inizio di marzo, quando il coronavirus è stato dichiarato una pandemia. Oltre la metà di tutte le persone intervistate (55%) ha sostenuto di sospettare che il proprio partner la stesse tradendo.

Circa il 45% delle donne intervistate ha dichiarato di essere stato tradito, insieme al 15% degli uomini. Quasi un terzo degli intervistati ha affermato che la relazione è avvenuta con una vecchia fiamma e il 20% delle avventure si è trasformato in relazioni più serie dopo aver rotto con il proprio partner.

“Gli ordini di restare a casa hanno messo a dura prova molte relazioni esistenti e sottoponendo questi legami a continui test”, ha dichiarato in una nota Maria Sullivan, Vice Presidente di Dating.com. “Le distrazioni della vita quotidiana sono state rimosse durante la quarantena e, sfortunatamente, molte coppie non sono state in grado di riscoprire quel legame più profondo”.

Questo sondaggio è stato condotto sugli utenti di Dating.com, quindi le persone con relazioni a lungo termine o serie potrebbero non essere state fortemente rappresentate.

I dati suggeriscono che le persone durante la pandemia tradiscono virtualmente

L’idea di tentare di destreggiarsi in una relazione sentimentale di persona potrebbe sembrare pericolosa in questo momento, ma i dati mostrano che le persone stanno diventando creative per scappare dalle loro relazioni abituali.

Due psicologi dell’Università del Tennessee Knoxville hanno recentemente scritto un editoriale dicendo che lo stress legato alla pandemia sta distruggendo le relazioni e che le persone stanno passando alle app di appuntamenti per avere relazioni con qualcuno diverso dal proprio partner.

Una donna su Ashley Madison, un sito di incontri progettato per le persone sposate che vogliono avere relazioni extraconiugali, in precedenza aveva detto a Insider che stava mantenendo relazioni online con sette uomini nonostante la quarantena.

“È un momento talmente di m…a per tutti, e la maggior parte delle persone sposate sono isolate o messe in quarantena insieme“, ha detto Nikki. “È ancora più stressante nel tuo matrimonio stare con il tuo coniuge così tanto, così spesso, così a lungo, e ti fa venire voglia di entrare in contatto con qualcuno ancora di più, anche se è più rischioso che mai.”

