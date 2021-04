LA PANDEMIA DELL’IDIOZIA - RIECCO I NO-VAX: FOLLA IN VENETO, DOVE OLTRE 1000 PERSONE SI SONO RIUNITE A CONEGLIANO PER PROTESTARE CONTRO LA ‘’DITTATURA SANITARIA’’ - SLOGAN, STRISCIONI E MAGLIETTE CONTRO I VACCINI E IL LOCKDOWN - TRA I PRESENTI ANCHE RICCARDO SZUMSKI, SINDACO DI SANTA LUCIA E MEDICO NOTO PER LE SUE POSIZIONI ANTAGONISTE SUL COVID, E IL FILOSOFO FRANCESCO LAMENDOLA, CHE HA COLTO L’OCCASIONE PER ATTACCARE ANCHE L'ABORTO E PAPA FRANCESCO… - VIDEO

Francesco Dal Mas per "la Stampa"

Eccolo, il popolo dei No-vax in Veneto. In mille, ne erano attesi la metà. Giovani, anziani, tante donne, genitori con i bambini. Hanno invaso, nel primo pomeriggio di ieri, il piazzale davanti al palasport di via Filzi a Conegliano, poi anche la strada, tanto che la polizia locale ha dovuto sbarrarla. Tanti, decisamente troppi, senza mascherina, ammassati, senza alcun distanziamento.

Devis Bonaldo, presidente del circolo di Ancora Italia per l'area del Coneglianese e del Trevigiano, su precisa sollecitazione della polizia, li ha richiamati al rispetto delle norme precauzionali.

Altrettanto ha fatto Riccardo Szumski, medico di base e sindaco di Santa Lucia di Piave, ma i loro appelli sono stati disattesi. «Posso capirli - commenta Bonaldo - perché partecipavano a una manifestazione per la libertà. Libertà anzitutto dalla paura».

Sta di fatto che al termine della manifestazione, continuata per un'ora e mezza, alcuni sono stati identificati dalla polizia. Senza peraltro incidenti, anche se un signore si era ostinato a non dare i documenti. «Ho chiesto ragione alla Digos di quest' azione, perché - spiega Bonaldo - tutto si era svolto nella massima tranquillità».

C' erano friulani, veneziani, vicentini, padovani. «Libertà senza divieti» proclamava un cartello portato da una signora, comunque con la mascherina. «La pace richiede verità, giustizia, amore e libertà. Noi siamo già liberi», recitava uno striscione esibito da due signore prive di mascherina. «No mask. No vax» la felpa di una giovane.

Cinque le bandiere di San Marco. Sull' asfalto un bancale per pedana. Ha introdotto Bonaldo, manifestando un allarme del tutto particolare per i bambini «catturati dalla paura dell'altro, perché costretti a vivere da segregati».

Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia, comune confinante con Conegliano, medico noto per le sue posizioni non convenzionali sul Covid, ha attaccato ancora una volta la gestione sanitaria della pandemia, sia da parte del governo sia della Regione Veneto. «Ci hanno rinchiusi in casa e obbligati a utilizzare la mascherina, a me questa sembra una dittatura sanitaria usata per controllarci», ha affermato il medico-sindaco, applaudito più di ogni altro.

«Ricevo quotidianamente messaggi e telefonate da tutta Italia e da alcune parti del modo di gente che vuole farsi curare da me». Marco Piccoli, analista di comunicazione integrata, ha affermato che «da una parte abbiamo i negazionisti e dall' altra i turbo-pandemisti».

Il filosofo Francesco Lamendola è stato il più duro, fra l'altro attaccando l'aborto e tutta una serie di aperture di papa Francesco. Non è mancato il dibattito. Ha catturato il microfono anche un'operatrice socio sanitaria: «Non sono una No-vax ma sono contraria a questa vaccinazione. Il mio codice deontologico parla di scienza e di coscienza e io di scienza ne vedo poca in questi vaccini, visto che non c' è stata alcuna sperimentazione».

È stata però interrotta da una signora, è dovuto intervenire Bonaldo per sedare gli animi. «Volevamo solo portare la voce di queste persone alle istituzioni e dire che non siamo più disposti ad accettare questo clima autoritario - ha commentato lo stesso Bonaldo -. Considerata l’esasperazione della gente, proteste come queste sono destinate a ripetersi. Ne abbiamo già in agenda».

