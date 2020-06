UNA PANDEMIA DI FURBONI – IL 20% DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE SICILIANA SI METTE IN TASCA LO STIPENDIO SENZA FARE UNA MAZZA: DEI QUASI 14.000 DIPENDENTI DI PALAZZO D'ORLEANS, IL 65% LAVORA DA CASA MENTRE IL 20% NON VA IN UFFICIO MA NEPPURE LAVORA, RICEVENDO TUTTAVIA LO STIPENDIO PIENO – I MOTIVI DELL’ASSENZA GIUSTIFICATA SONO CONGEDI, LEGGE 104 O…

Sintesi dell’articolo di Antonio Fraschilla e Claudio Reale per “la Repubblica” pubblicata da “la Verità”

Il 20% dei dipendenti della Regione Sicilia sono a casa per gli effetti della pandemia, ma vengono pagati senza lavorare. I motivi dell' assenza giustificata sono congedi, legge 104 (assistenza a familiari bisognosi), o per le esenzioni consentite dalle norme nazionali previste per l' emergenza Covid: non hanno il computer o il collegamento Internet, oppure abitualmente sono assegnati mansioni, come portieri o autisti, che non possono svolgere.

Dei quasi 14.000 dipendenti di Palazzo D' Orleans, il 65% lavora da casa mentre il 20% non va in ufficio ma neppure lavora, ricevendo tuttavia lo stipendio pieno. La gran parte degli uffici regionali non sono ancora attrezzati per riaccogliere i dipendenti con postazioni di lavoro rese agili da distanziamento o altri dispositivi di protezione.

