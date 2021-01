LA PANDEMIA GLI IMMIGRATI SI PORTA VIA – IN CALIFORNIA È INIZIATO IL CONTRO-ESODO: MOLTI IRREGOLARI TORNANO IN MESSICO, DOVE ALMENO HANNO L’ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA – IL VIRUS HA ACUITO LE DISEGUAGLIANZE E DEVASTATO L’ECONOMIA DEL “GOLDEN STATE”. GLI IRREGOLARI HANNO PAURA DI QUEL CHE POTREBBE SUCCEDERE LORO SE VENISSERO CONTAGIATI

coronavirus california

DAGONEWS

Dall’articolo di Maanvi Singh per www.theguardian.com

Gli immigrati in California iniziano a chiedersi se valga ancora la pena restare negli Stati Uniti. Dieci mesi di pandemia hanno colpito in maniera sproporzionata le classi più povere, acuendo le diseguaglianze e devastando le industrie che fanno più affidamento sulla manodopera a basso costo. Tutto questo, combinato con anni di politiche anti-migratorie dell’amministrazione Trump, ha esacerbato le insicurezze di chi è arrivato negli Stati Uniti inseguendo il sogno americano e si è risvegliato in un incubo.

coronavirus messico

Per gli immigrati in fondo alla scala economica vivere negli Stati Uniti non è mai stato facile, dice Luz Gallegos, direttrice esecutiva del gruppo di difesa degli immigrati Training Occupational Development Educating Communities Legal Center (Todec), al Guardian.

coronavirus california 2

"Ma la California è sempre stata anche un luogo in cui la mia famiglia - i miei genitori e nonni - credevano di poter costruire una vita migliore", continua, “è sempre stato un posto con un potenziale." Fino a quest'anno.

I lavoratori delle mega fattorie e degli enormi magazzini nell'Inland Empire e nella Central Valley della California, molti dei quali hanno continuato a lavorare durante i periodi più gravi della pandemia nonostante i focolai di coronavirus in molte strutture, sono andati da lui a chiedere consigli su cosa fare quando si ammalano.

luz gallegos

Una famiglia con cui ha parlato di recente le ha chiesto se c'era una clinica di comunità a cui potevano rivolgersi per il trattamento Covid, invece dell'ospedale della contea. Come aspiranti alla “green card”, erano preoccupati che, se avessero chiesto l'assistenza sanitaria del governo, gli sarebbe stata negata la residenza permanente a causa della cosiddetta regola della "carica pubblica" dell'amministrazione Trump, che consente al governo di negare la residenza agli immigrati che fanno affidamento su benefici pubblici.

il governatore della california gavin newsom

La Gallegos ha detto di aver cercato di spiegare che andare in un ospedale della contea non li squalificherebbe - e inoltre, un tribunale federale aveva recentemente bloccato l'applicazione della regola. “Ho detto loro che dovrebbero pensare prima alla loro salute. Non hai bisogno di una carta verde se non sei vivo ", ha detto Gallegos.

migranti messico 3

Ma loro non potevano sopportare l'incertezza. Così, la nonna, la mamma e due bambini piccoli si sono trasferiti attraverso il confine meridionale. I ragazzi, entrambi cittadini statunitensi, possono ancora attraversare il confine per frequentare la scuola.

coronavirus california

"Non è che il paese non sia più accogliente, semplicemente non è più un'opzione", ha detto Gallegos. "Lo sento sempre più spesso da persone qui e da amici e familiari in altri paesi."

Javier Lua Figureo è tornato nella sua città natale a Michoacán, in Messico, tre anni fa, dopo aver vissuto e lavorato in California per una dozzina di anni. Dopo la pandemia, molti dei suoi amici e familiari hanno seguito il suo esempio.

confine usa messico 2

"Le cose non sono perfette in Messico", ha detto Figureo in spagnolo. Ma almeno c'è accesso all'assistenza sanitaria e ad alcuni sussidi di disoccupazione per coloro che ne hanno bisogno. "In confronto a quella che era negli Stati Uniti, la situazione per noi in Messico in questo momento è molto migliore."

Sebbene i dati di monitoraggio dei casi di coronavirus della California non ne tengano traccia, studi e sondaggi hanno rilevato che la pandemia ha avuto un impatto sproporzionato sulla popolazione immigrata. O, come hanno affermato i ricercatori di Berkeley: "Anche se il virus è cieco alla cittadinanza o allo status di visto delle persone, gli immigrati possono essere particolarmente vulnerabili a infezioni, malattie gravi, difficoltà finanziarie e discriminazione odiosa".

coronavirus california 2

È più probabile che gli immigrati siano occupati in un lavoro della “prima linea”, come operatori sanitari, impiegati di negozi di alimentari, fattorini e agricoltori, tutti impieghi con alta possibilità di contagio. Sono immigrati un terzo di tutti i medici e la metà dei lavoratori agricoli, di questi ultimi il 75% sono privi di documenti.

Anche prima che l'amministrazione Trump implementasse le sue politiche anti-immigrati, e anche prima della pandemia, i non cittadini avevano meno accesso all'assistenza sanitaria e all'assicurazione sanitaria, oltre che ai programmi di rete di sicurezza come buoni alimentari e disoccupazione. A maggio e giugno, gli immigrati privi di documenti non avevano diritto ad accedere alle agevolazioni previste dal governo federale.

spiagge in california

Il fondo di 125 milioni di dollari per concedere una sovvenzione in contanti una tantum di 500 dollari ai lavoratori senza status legale si è prosciugato praticamente subito. Il governatore dello stato, Gavin Newsom, ha posto il veto a un disegno di legge che avrebbe fornito agli immigrati a basso reddito 600 dollari per la spesa.

confine usa messico a san diego

"Sembra una discriminazione", ha detto Pedro, che ha 41 anni e lavora in una fattoria che produce cavolfiori nella contea di Riverside, a est di Los Angeles. A marzo ha perso il lavoro e non poteva pagare l'affitto. E mentre la California sta affrontando un aumento dei casi di coronavirus, ha detto che ancora non sa cosa farebbe se lui o sua moglie contrassero il Covid-19 - non hanno un'assicurazione sanitaria e, senza documenti legali, non si sentono al sicuro andando a fare il tampone in uno dei drive in gratuiti gestiti dalla contea.

Nel frattempo, lo innervosisce vedere gli agenti delle pattuglie di confine in città. "Ho paura persino di uscire a comprare cose per le mie figlie".

confine usa messico california

Non ci sono dati esaurienti su quanti immigrati hanno deciso di tornare nei loro paesi d'origine. Una recente analisi dei dati del censimento degli Stati Uniti da parte dei ricercatori della UC Merced stima che la popolazione immigrata totale - inclusi cittadini naturalizzati, immigrati documentati e privi di documenti - negli Stati Uniti è diminuita del 2,6% nel 2020, il calo percentuale più elevato in due decenni.

In California, la popolazione immigrata è scesa di oltre il 6% da circa 10,3 milioni nel 2020 a 9,7 milioni quest'anno. Il rapporto si basava sul sondaggio mensile della popolazione del Census Bureau di 60.000 famiglie statunitensi.

coronavirus florida

Numeri che potrebbero essere spiegati anche e soprattutto con le restrizioni agli spostamenti dovute dalla pandemia, ai lockdown e alla crisi economica che ne è seguita. "L'unico precedente per questo tipo di calo della popolazione immigrata è stata la Grande Recessione", ha detto Edward Flores, professore di sociologia della Università della California – Merced, che ha condotto l'analisi. Al culmine della recessione, nel 2009, la popolazione immigrata è scesa dell'1,6%, prima di risalire.

gavin newsom ordina il lockdown

È difficile stabilire se la popolazione di immigrati privi di documenti negli Stati Uniti e in California in particolare si stia riducendo, ha affermato Julia Gelatt, analista del Migration Policy Institute di Washington DC. Le persone senza status legale hanno meno probabilità di rispondere ai sondaggi, specialmente a quelli che ritengono siano associati al governo.

Nel corso della storia degli Stati Uniti, ci sono stati "periodi di inclusione e periodi di esclusione", sostiene Rubén G Rumbaut, sociologo dell'Università della California, Irvine. La crisi nazionale e la recessione economica hanno, a volte, innescato xenofobia e ostilità nei confronti degli immigrati. "Quando c'è la percezione di una minaccia, diventa più facile per i leader manipolare le masse e usare gli stranieri come capro espiatorio".

coronavirus in california 1

"Ma l'economia della California, ora più che mai, dipende fortemente dal lavoro degli immigrati", ha aggiunto Rumbaut. "E una volta che la pandemia sarà sotto controllo, la manodopera immigrata sarà essenziale per la ripresa economica". “L'amministrazione di Joe Biden - così come i legislatori della California,, faranno bene a riconoscerlo”.

detenuti provano a infettarsi con il coronavirus in california 4

Per Pedro, la vittoria elettorale di Biden ha portato un senso di sollievo. Per ora, "non sto pensando di tornare in Messico", ha detto. Sua sorella - che se n'è andata quando non riusciva a trovare lavoro nel sud della California - ora se ne pente, ha detto. I posti di lavoro sono ancora più scarsi oltre confine. C'è ancora una buona ragione per cui così tanti immigrati sono venuti o vogliono venire in California, ha detto: vengono a lavorare.

luz gallegos1

"Sono qui per provvedere alla mia famiglia", ha detto. E spera che nel 2021 sarà un po’ più facile farlo.

proteste anti migranti california organ pipe cactus national monument 6 MURO USA - MESSICO1 rio grande confine messico usa MURO USA - MESSICO coronavirus messico