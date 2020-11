LA PANDEMIA VI HA COSTRETTO A UNA DIETA DI PORNO? ATTENTI: LO STIMOLO CHE CREA LA PORNOGRAFIA È "DOPATO" A TAL PUNTO CHE QUANDO DIVENTA ECCESSIVO IL NOSTRO CERVELLO RICHIEDE UN LIVELLO DI STIMOLO SEMPRE MAGGIORE E SEMPRE PIÙ ESTREMO. IN PRATICA RISCHIATE CHE NON VI SI ALZI PIÙ NELLA VITA REALE… - FOTO VIETATE AI MINORI

Da "www.esquire.com"

porno su twitter 14

Si potrebbe affermare con sufficiente sicurezza che tutti nel mondo conoscono il porno. Tutti a quasi tutte le età, escludendo i bambini, e in tutti i luoghi, escludendo forse le ultime popolazioni indigene della Foresta Amazzonica (che però avranno dalla loro un altro tipo di rappresentazioni erotiche). Anche nei paesi che lo rendo illegale il porno prolifera segretamente e passa di mano in mano a ogni livello della società.

Questo per dire che la pornografia oltre ad essere un espressione della cultura umana è anche una necessità e un'esperienza super intima e coinvolgente. Il problema però arriva quando l'uso che se ne fa diventa sproporzionato. Oggi il porno è sempre meno tabù e questo oltre ad essere una normalizzazione sana della sessualità, può avere però qualche controindicazione e cioè il bombardamento eccessivo di contenuti del genere che ha effetto sul nostro cervello e sulla nostra vita e può causare anche dipendenze dannose.

alexa tomas my first ir blacked

Studi scientifici e sociologici stanno indagando su come il porno abbia effetti sul nostro corpo, sulla nostra mente, ma anche sulla nostra percezione della realtà, influenzando le nostre relazioni e i nostri rapporti.

Di seguito abbiamo raccolto 3 situazioni dannose che può provocare la pornografia e che ha forti conseguenze sulla nostra vita sessuale e relazionale:

Solitudine

lesbian interracial 4

L'eccesso di porno genera isolamento e solitudine che a loro volta alimentano l'uso di pornografia, creando un circolo vizioso chiuso e malsano. La pornografia costruisce un'illusione e cioè sembra poter sostituire un rapporto vero e un piacere sessuale vero, creando contenuti concilianti, comodi, che non potranno mai ferire emotivamente e che anzi annacquano le emozioni. Il porno tende a portarti in un mondo falso e sempre più coinvolgente (anche grazie alla tecnologia) dove però sei solo e non fai esperienza di contatti reali e di persone reali con la loro profondità e le loro esigenze.

Problemi a eccitarsi e dipendenza

Lo stimolo che crea la pornografia sul nostro cervello non è normale, è per così dire "dopato", sia a livello di contenuti irreali che proprio a livello di dopamina rilasciata nel nostro corpo. Quando questo rapporto con il porno diventa eccessivo il nostro cervello richiede un livello di stimolo sempre maggiore e sempre più estremo, ed è a questo punto che si crea una dipendenza che può facilmente interferire con la nostra vita sessuale, la quale sembra non darci più lo stesso piacere, creando problemi relazionali e reali seri.

covid e porno 11

Sessismo

Questo vale per i maschi. Oggi il mondo del porno si sta allineando in parte a una rivoluzione dei suoi modelli, costruendo una narrazione più inclusiva e meno sessista. Ma questa è solo una parte, forse troppo piccola di questo universo. Storicamente il porno è pensato da uomini per uomini, questo significa che i modelli che produce il porno sono falsi e distorti.

covid e porno 38

Una persona magari giovane e inesperta che forma il suo immaginario sulla pornografia si farà l'idea di relazioni basate spesso su soprusi, su donne oggetto che vivono per il piacere maschile che è sempre al centro di tutto. Nella realtà questi modelli sono, ovviamente, disattesi e questo spesso crea reazioni misogene e difficoltà a costruire relazioni sane dove si pensa all'altro come qualcuno che ha i suoi bisogni e le sue necessità.

covid e porno 29 covid e porno 15 lana rhoades 34 lana rhoades 3 lana rhoades 30 lana rhoades 31 covid e porno 31 lana rhoades 35 lana rhoades 36 lana rhoades 37 lana rhoades 38 lana rhoades 39 film porno ambientato durante un matrimonio 37 film porno ambientato durante un matrimonio 36 set film porno 2 film porno ambientato durante un matrimonio 16 set film porno 5 set film porno 6 set film porno 4 set film porno 7 covid e porno 41