PANICO A CORTE - NON SOLO LA DENUNCIA DI VIRGINIA GIUFFRE': I PM STATUNITENSI CHE INDAGANO SU EPSTEIN VOGLIONO INTERROGARE IL PRINCIPE ANDREA COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI - IL FIGLIO DELLA REGINA VIENE COSI' COINVOLTO DIRETTAMENTE ANCHE NELL'INCHIESTA SUL MILIARDARIO MORTO IN PRIGIONE - E INTANTO A NOVEMBRE SI SVOLGERA' IL PROCESSO ALLA "APE REGINA" DEL FINANZIERE, GHISLAINE MAXWELL...

Dagotraduzione dalla Reuters

principe andrea jeffrey epstein

I pubblici ministeri statunitensi che indagano sulle attività della socialite britannica Ghislaine Maxwell e su quelle legate al finanziere statunitense Jeffrey Epstein considerano il principe Andrew una persona di interesse nelle indagini. Lo ha riferito una fonte vicina all'inchiesta statunitense.

Gli investigatori vogliono interrogare Andrew, il secondo figlio della regina Elisabetta, sulla sua amicizia con Epstein come parte della loro indagine su possibili co-cospiratori, ha detto la fonte. Come persona di interesse è visto almeno come un potenziale testimone.

Nel 2020 i pubblici ministeri hanno affermato che Andrew aveva «cercato di presentarsi falsamente al pubblico come desideroso e disposto a collaborare» ma non aveva rilasciato interviste alle autorità federali e aveva ripetutamente rifiutato le richieste di parlare con gli investigatori.

virginia giuffre

Anche se Andrew rimane una persona di interesse per i pubblici ministeri nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, non si aspettano di poterlo interrogare nel prossimo futuro, secondo la fonte.

«Sembra che non voglia parlare con noi», ha detto la fonte. I rappresentanti del principe hanno rifiutato di commentare.

All'inizio di questo mese, Virginia Giuffre, che ha affermato di essere stata abusata da Epstein, ha presentato una denuncia civile contro Andrew alla corte federale di Manhattan. Giuffre sostiene che Andrew l'ha costretta ad avere rapporti sessuali indesiderati nella casa londinese di Maxwell.

Andrew ha negato l'accusa. Epstein è morto suicida nel 2019 mentre era in attesa di processo con l'accusa di traffico di minori.

principe andrea

Ghislaine Maxwell si è dichiarata non colpevole delle accuse di aver procurato a Epstein adolescenti per abusi sessuali tra il 1994 e il 2004. Dovrebbe essere processata a novembre.

L'anno scorso i pubblici ministeri hanno inviato al governo britannico una richiesta formale, nota come presentazione di un trattato di assistenza giudiziaria reciproca (MLAT), chiedendo di avere accesso al principe in modo da poter parlare con lui.

Il MLAT è una procedura utilizzata nelle indagini penali per raccogliere materiale da paesi stranieri che non può essere facilmente ottenuto su base cooperativa. L'avvocato di Giuffre non ha rilasciato commenti immediati.

Il principe Andrea con Virginia Roberts sarah ferguson Il principe Carlo, la regina e il principe Andrea donald e melania trump, jeffrey epstein ghislaine maxwell il principe andrea