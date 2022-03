PANICO SU INSTAGRAM: DOPO AVERCI SBOMBALLATO PER MESI CON LE SUE FOTO IN TOPLESS, BRITNEY SPEARS HA CANCELLATO IL SUO ACCOUNT - A SEGNALARE LA CLAMOROSA NOVITA' E' STATO "TMZ", CHE GIUDICA LA VICENDA MOLTO STRANA, CONSIDERATO CHE LA POPSTAR HA USATO I SOCIAL PER PARLARE DEL SUO DRAMMA FAMILIARE, OLTRE CHE PER PUBBLICARE FOTO SEXY E PROVOCAZIONI. SARÀ STATO IL NUOVO COMPAGNO, SAM ASGHARI, A CONVINCERLA CHE DOVEVA SMETTERLA (PER IL SUO BENE)?

Da fanpage.it

Le insofferenze dell'ultimo periodo avevano mostrato un lato nostalgico di Britney Spears, legato alla crescita dei suoi figli e alla volontà di diventare di nuovo madre con il suo nuovo compagno Sam Asghari. Proprio gli ultimi post, dopo il ritorno alla sua residence a Las Vegas, raccontavano ormai il distacco dei figli adolescenti dalla madre, un aspetto traumatico della propria quotidianità che le «faceva piangere oceani».

Nelle scorse ore, senza alcun avviso da parte della popstar, il suo profilo Instagram non è più rintracciabile, con il social network che si è affrettato ad affermare che la decisione della sospensione del profilo era relativa a una scelta della stessa cantante.

Non è la prima volta che la cantante decide di abbandonare i social, come lo scorso settembre quando Spears aveva deciso di abbandonare Instagram per un lieto evento: celebrare il suo fidanzamento con l'uomo che l'aveva accompagnata negli ultimi anni, Sam Asghari.

Come sospettato da fonti come TMZ, la sospensione potrebbe essere legata al tempo da passare in famiglia durante la sua residence a Las Vegas. Negli scorsi giorni infatti, i due figli avuti con l'ex marito Kevin Federline di 16 e 15 anni erano stati ospiti della madre, con persone vicine alla famiglia che avevano parlato di tanta voglia di recuperare il tempo perduto in passato.

Come ha sottolineato una fonte del portale ET: «Britney ama i suoi ragazzi e le mancano ogni giorno in cui non li vede. I ragazzi cercano di visitarla il più possibile per trascorrere del tempo di qualità insieme. I suoi figli sono ciò di cui è più orgogliosa nella sua vita. Non vuole altro che stare con loro ogni volta che può».

E si ritorna agli ultimi post su Instagram, in cui Britney descriveva la mancanza avuta nella crescita dei due adolescenti, per troppo tempo lontani dalla madre: «Fa letteralmente schifo. Non hanno più bisogno di me… ho pianto oceani per i miei ragazzi e non sto mentendo!!!! Spero un giorno di poter mostrare loro le nostre ultime foto ma nel frattempo rispetto i loro desideri. È così agrodolce vederli crescere... perché non possono restare bambini per sempre ???».

Nel frattempo, si susseguono voci sulla volontà da parte di Britney Spears e Sam Asghari di avere un bambino. I due, fidanzati da ormai quattro anni, hanno più volte parlato sui social dell'intenzione di avere una propria famiglia, coronando il tutto con la nascita di un bambino. Proprio in uno degli ultimi post di Britney, la cantante ironizzava sul rapporto con l'imprenditore digitale, affermando: «Lui è più grande dei miei figli, ma avrà sempre bisogno di me e questo mi piace».

Nel frattempo, durante la residence a Las Vegas, Spears ha avuto l'occasione di ritornare anche sul periodo di sofferenza vissuto negli anni d'oro della sua musica, con una critica aperto al mondo dell'industria discografica: «Vivevo in un mondo in cui è normale chiudere tua figlia in casa per farla lavorare 7 giorni a settimana dalle 6 di mattina senza pausa, con più di 135 persone che vanno e vengono da casa tua senza avere la privacy del bagno e vedendoti nuda mentre ti cambi. Non potevo neanche parlare».

