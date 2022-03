PANICO NEI SUPERMERCATI IN RUSSIA: I CLIENTI SI AZZUFFANO PER UN PACCO DI ZUCCHERO TRA GLI SCAFFALI VUOTI - DA QUANDO L'OCCIDENTE HA IMPOSTO LE SANZIONI ALLA RUSSIA, I CITTADINI HANNO DIFFICOLTA' A FARE SCORTE ALIMENTARI: A PRIMORSKY LA DOMANDA DI ZUCCHERO E' AUMENTATA DEL 400% - NEI NEGOZI SONO ANDATI ESAURITI ANCHE PASTA, SALE, GRANO SARACENO E RISO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mentre in Ucraina infuria la guerra tra soldati, a Mosca i russi devono combattere per accaparrarsi un pacco di zucchero. È successo al negozio Perekryostok, a nord della capitale, dove era stato appena consegnato un rifornimento di zucchero. Per aggiudicarsi un pacco i clienti hanno dovuto combattere: «i pensionati stanno litigando tra di loro» ha detto un passante.

Anna, una residente ha filmato la colluttazione, raccontando che le persone si sono comportate in modo aggressivo perché sono spaventate dagli scaffali vuoti e dalle sanzioni dell’Occidente che hanno portato alla svalutazione del rublo, che ha perso quasi il 50% del suo valore dall’inizio del 2022.

«C'erano scaffali vuoti: niente sale, niente zucchero, niente pasta, niente grano saraceno e solo riso costoso. La gente improvvisamente ha visto un carrello pieno di pacchi di zucchero ed è accorsa. Hanno attaccato il carrello, spingendosi via l'un l'altro in modo aggressivo. Stavano prendendo più pacchi possibile per sé stessi, senza lasciare zucchero per gli altri. Volevo condividere l'orrore di questo. Dobbiamo rimanere umani».

La scena si è ripetuta a Oryol, 230 miglia a sud della capitale: prima che si esaurissero, gli acquirenti si sono precipitati sui pacchi di zucchero.

I russi sono stati esortati a non farsi prendere dal panico e a non accumulare scorte, ma i cittadini non si fidano delle assicurazioni ufficiali sulla tenuta delle forniture. Intanto i pubblici ministeri russi hanno avviato controlli in 26 regioni per il sospetto di prezzi artificialmente elevati.

A Kiselevsk, in Siberia, un locale ha detto: «Sono tre giorni che non c'è zucchero. Ho cercato di acquistarlo per tutto questo tempo. Chiediamo troppo?». «Niente zucchero, niente sale, ma scaffali vuoti. Cos'è questo? Un deficit creato artificialmente? La gente selvaggia si fa prendere dal panico nell'acquisto?».

Nella regione di Primorsky, le autorità sono state costrette a chiedere ai cittadini di smettere di acquistare mossi dalla paura, dopo che la domanda di zucchero è aumentata del 400%. «Dovrebbero essere consegnate a breve nella regione 500 tonnellate di zucchero», ha affermato il ministero del Commercio locale. «Questo importo dovrebbe coprire ogni possibile ammanco».

Nonostante ciò, la Russia ha bloccato le esportazioni di grano verso gli stati dell'ex Unione Sovietica e ha bloccato le esportazioni di «zucchero di canna bianco e greggio verso paesi terzi». Alcuni negozi stanno razionando il numero di prodotti che le persone possono acquistare.

«Non rischiamo una carenza o una riduzione della gamma di prodotti», ha insistito il vice primo ministro Viktoria Abramchenko. «Non vale la pena aumentare la domanda artificiale con acquisti per il futuro».

«Riorienteremo il mercato e stabiliremo scambi reciprocamente vantaggiosi, espanderemo la nostra rete di partnership con paesi amici».

