PANICO SULLA VARIANTE - BORIS JOHNSON LANCIA L'ALLARME: “LA VARIANTE INGLESE UCCIDE DI PIÙ” - L'ESEMPIO FATTO DAI CONSIGLIERI SCIENTIFICI DEL GOVERNO BRITANNICO È QUELLO DEI SESSANTENNI: SE IN QUELLA FASCIA DI ETÀ, CON LA VARIANTE “TRADIZIONALE” SOCCOMBONO 10 PERSONE OGNI 1000 CONTAGIATI, CON LA VARIANTE INGLESE NE MUOIONO 13-14. QUESTO VUOL DIRE UNA LETALITÀ PIÙ ALTA DEL 30-40% - MA C’È UNA BUONA NOTIZIA SUL FRONTE…

Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

boris johnson 1

Boris Johnson lancia l'allarme: la variante inglese del coronavirus uccide di più. L'esempio fatto dai consiglieri scientifici del governo britannico è quello dei sessantenni: se in quella fascia di età, con la variante «tradizionale», soccombono 10 persone ogni 1000 contagiati, con la variante inglese ne muoiono 13-14. Questo vuol dire una letalità più alta del 30-40 per cento.

Finora si riteneva che la variante del Covid individuata per la prima volta nel sud dell'Inghilterra, fosse solo più contagiosa del 70 per cento: ma ora si scopre che è anche più pericolosa. La buona notizia arriva però dal fronte dei vaccini: funzionano anche con la variante inglese. E dunque Londra spinge sull'acceleratore dell'immunizzazione di massa, in una disperata corsa contro il tempo rispetto al diffondersi dei contagi: a ieri in Gran Bretagna erano state vaccinate circa 5 milioni 400 mila persone, con un record di 400 mila iniezioni nelle precedenti 24 ore.

coronavirus gran bretagna 3

Continua invece a segnare il passo la campagna vaccinale in Europa: la Ue aspettava cento milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca nel primio quadrimestre dell'anno, ma la compagnia avrebbe informato Bruxelles che non arriverà a fornirne neanche la metà. Solo 31 milioni, secondo quanto ha riferito alla Reuters un funzionario europeo. Nel campo delle varianti, a destare più preoccupazione sono la sudafricana e la brasiliana, entrambe già presenti in Gran Bretagna: queste ultime sembrano essere più resistenti ai vaccini.

boris johnson

Non si diffondono però più velocemente e dunque il governo di Londra spera di contenerle: anche per questo sono allo studio nuove misure di controllo degli ingressi dall'estero. Johnson non esclude il blocco totale delle frontiere. L'epidemia sembra aver raggiunto il picco e ci sono i primi segnali che cominci a rallentare: segno che il lockdown introdotto il 6 gennaio sta funzionando. Ma il numero dei ricoverati in ospedale resta altissimo, con l'80 per cento di pazienti in più che al momento del picco della prima ondata ad aprile.

boris johnson coronavirus londra coronavirus gran bretagna 2 matt hancock boris johnson coronavirus gran bretagna 1 coronavirus gran bretagna 7 coronavirus gran bretagna 1 coronavirus gran bretagna 4 boris johnson boris johnson