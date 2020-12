13 dic 2020 08:53

PANICO IN VIA DEL CORSO – UN 59ENNE TAGLIA LA GOMMA DELLA VOLANTE DELLA POLIZIA. NELLO ZAINO AVEVA UN COLTELLO A SERRAMANICO, UNA MOLOTOV E UNA FIONDA CON PALLINI (DOVEVA ANDARE IN GUERRA?) – L’UOMO È STATO BLOCCATO ED ARRESTATO PER PORTO D’ARMA DA GUERRA NONCHÉ PORTO ABUSIVO DI ARMI, OLTRAGGIO RESISTENZA MINACCE A PUBBLICO UFFICIALE