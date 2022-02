PANINO INDIGESTO - UNA DONNA DI WASHINGTON HA RITROVATO UN CHEESEBURGER DI MCDONALD'S CHE AVEVA COMPRATO CINQUE ANNI PRIMA E, QUANDO LO HA SCARTATO, SI E' ACCORTA CHE ERA ANCORA INTATTO: NE' IL PANE, NE' IL FORMAGGIO NE' TANTOMENO LA CARNE ERANO MARCITI, NE' MOSTRAVANO SEGNI DI MUFFA - "NON C'ERA ALCUN ODORE ED ERA UGUALE A QUANDO L'HO COMPRATO. ERA SOLO DURO COME UNA ROCCIA..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Panino di McDonald comprato 5 anni fa

Megan Condry, receptionist di Washington Dc, ha ritrovato un cheeseburger di McDonald’s che aveva messo da parte cinque anni prima completamente intatto. La donna ha raccontato di aver acquistato due cheeseburger e alcune patatine fritte da un McDrive nel novembre 2017 ma, dopo aver finito uno dei due panini, ha gettato l’altro nel retro della sua auto per mangiarlo più tardi, salvo dimenticarsene.

Ma quando dopo cinque giorni la donna ha ritrovato il panino ancora intatto, ha deciso di fare un esperimento: ha riposto il cheeseburger nella parte posteriore del suo guardaroba e se n’è di nuovo dimenticata. Almeno fino al mese scorso, quando, sistemando le decorazioni natalizie, il panino si è materializzato nuovamente.

Panino di McDonald comprato 5 anni fa 2

Nonostante il panino fosse «duro come una roccia», il pane, l’hamburger di manzo e il formaggio erano rimasti intatti: nessun segno di muffa o marciume.

«Ero nell'armadio a sistemare le mie cose di Natale, ho buttato giù la borsa e l'hamburger è rotolato fuori. Me ne ero dimenticato. Era duro come una roccia, duro come un disco da hockey. Probabilmente ci potrei rompere una finestra. Tutto è completamente asciutto e potrebbe iniziare a sgretolarsi».

«Non c'era alcun odore e sembrava lo stesso del giorno in cui l'ho comprato. Ho provato a smontarlo, ma se provo a smontarlo, credo che si rompa. È solo una massa solida. Voglio sapere che aspetto ha all'interno, ma non riesco a vederlo. Non si è ridotto di dimensioni né è evaporato. Presumo che non ci siano batteri, mi fa star male. Penso che contenga così tanti conservanti, altrimenti in quale altro modo sarebbe durato così a lungo?»

Megan Condry

Megan dice di essere stata ispirata a portare a termine l'esperimento dopo aver visto un vecchio hamburger in mostra nello studio del suo medico. «Mi piacciono le cose scientifiche. Il dottore aveva un'alzata per torte con in mostra un hamburger che aveva tenuto per 20 anni. L'avrei semplicemente buttato via se non fosse stato per quell’hamburger nello studio del dottore. Così l'ho gettato in fondo al mio armadio e l'ho lasciato intatto fino a poche settimane fa».

Dopo aver visto i risultati del suo esperimento, Megan ha promesso di non mangiare mai più McDonald's e ha persino abbandonato del tutto il fast food nel tentativo di perdere peso. Ma intende continuare il suo esperimento, così ha rimesso l’hamburger nell’armadio.

Panino di McDonald comprato 5 anni fa 3

Un portavoce di McDonald's USA ha dichiarato: «I nostri hamburger sono fatti solo con carne di manzo ispezionata al 100% dall'USDA. Non ci sono conservanti o riempitivi nelle nostre polpette e l'unica cosa aggiunta è un tocco di sale e pepe sulla griglia».

Panino di McDonald comprato 5 anni fa 4