UNA PANZA BESTIALE - IN CINA E' DIVENTATO VIRALE IL VIDEO DI UN GATTO CHE SDRAIATO SU UNA PANCA, ESEGUE UNA SERIE DI ADDOMINALI - IL PADRONE, CHE HA TITOLATO IL VIDEO "DOV'E' FINITA LA MIA TESSERA FITNESS?", HA PUBBLICATO ALTRI DUE FILMATI IN CUI SI VEDE IL MICIO IMPEGNATO A MIGLIORARE LE SUE CAPACITA'... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Un utente ha pubblicato sul social network cinese Douyin un video dal titolo «Dov’è finita la mia tessera fitness?» in cui si vede il suo gatto intento a fare addominali in una palestra di Jining, in Cina. E non è l’unica volta che il micio si è allenato. L’utente infatti ha pubblicato altri due video, in cui si vede il gatto eseguire una serie di 11 addominali, rotolarsi sul tappetino, e iniziare na seconda serie da 8. Nel terzo video lo si vede allenarsi in un altro spazio della palestre, tonificando gli addominali con più sit-up.

