PAPA FRANCESCO E' VIVO E LOTTA IN MEZZO A NOI! – OGGI BERGOGLIO È A PIAZZA SAN PIETRO PER PARTECIPARE ALLA MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME. IERI È STATO DIMESSO DALL’OSPEDALE GEMELLI DI ROMA DOVE ERA STATO RICOVERATO PER ALCUNI PROBLEMI CARDIACI – IL PONTEFICE DURANTE L'OMELIA, CON UNA VOCE UN PO’ AFFANNATA HA DETTO: “ANCHE IO HO BISOGNO CHE GESÙ MI CAREZZI, SI AVVICINI A ME, E PER QUESTO VADO A TROVARLO NEI CRISTI ABBANDONATI, NEGLI INVISIBILI..."