4 set 2021 18:40

PAPA FRANCESCO CI VEDE, MICA È ORBAN - DON FILIPPO DI GIACOMO: “PRIMA DI NATALE IL VICE PRIMO MINISTRO UNGHERESE ZSOLT SEMJÉN ERA A ROMA, UFFICIALMENTE PER PARTECIPARE A UNA RIUNIONE DELL'INCE, INIZIATIVA CENTRO EUROPEA DI DEMICHELIANA MEMORIA. IN REALTÀ, PER PORTARE IN VATICANO UN MESSAGGIO DA PARTE DI ORBÁN: PER QUANDO IL PAPA VERRÀ IN UNGHERIA, NON GLI CHIEDIAMO ENDORSEMENT DI ALCUN TIPO, MA NON VOGLIAMO CHE CI CREI UN PROBLEMA POLITICO…”