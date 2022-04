28 apr 2022 16:50

PAPA FRANCESCO DOVRÀ SOTTOPORSI A UN INTERVENTO CHIRURGICO AL GINOCCHIO DESTRO: SOFFRE DA TEMPO DI GONARTROSI - NEGLI ULTIMI MESI, PER IL DOLORE, BERGOGLIO NON HA POTUTO PRESIEDERE DIVERSE CELEBRAZIONI. I MEDICI HANNO SUGGERITO UN'OPERAZIONE PER INSERIRE UNA PROTESI…