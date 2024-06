PAPA FRANCESCO, FAMOSE 'NA RISATA – BERGOGLIO HA INCONTRATO I COMICI DI TUTTO IL MONDO IN VATICANO - WHOOPIE GOLDBERG, LA FINTA MONACA PIÙ FAMOSA DEL CINEMA (HA RECITATO IN "SISTER ACT"), HA PARLATO DI “INCONTRO MERAVIGLIOSO” MENTRE LUCIANA LITIZZETTO L’HA BUTTATA IN CACIARA: “È UNA GIORNATA DI GIOIA, DI SOLITO CI VEDIAMO PER I FUNERALI”. CHRISTIAN DE SICA: "IL PAPA È PIÙ SPIRITOSO DI NOI". MA A CHE SI RIFERIVA? ALLA BATTUTA SULLA FROCIAGGINE? - IL PAPA: "DENUNCIATE GLI ABUSI DI POTERE"

WHOOPIE GOLDBERG DAL PAPA, 'UN INCONTRO MERAVIGLIOSO' -LITIZZETTO, 'IN GENERE CII VEDIAMO SOLO AI FUNERALI...'

(ANSA) - "Un incontro meraviglioso": è raggiante l'attrice americana all'uscita dell'incontro con Papa Francesco, il primo evento con comici da tutto il mondo, oltre un centinaio in tutto. Alla domanda se il Papa parteciperà a Sister Act 3 (lei aveva qualche tempo fa postato un video in cui scherzando parlava di questa eventualità), Goldberg ha risposto ridendo: "Oggi non era il contesto giusto per chiederglielo, probabilmente gli invierò una mail".

Luciana Litizzetto legge la preghiera del buonumore di San Tommaso e commenta: "Oggi è una giornata di gioia, di solito ci vediamo solo per i funerali...". C'è Geppi Cucciari che arriva dal Papa con una bottiglia di mirto: "La regola della Sardegna è non arrivare mai a mani vuote". Christian De Sica dice: "Il Papa è più spiritoso di noi". Poi riferisce che il Pontefice gli ha detto di avere visto il film 'Miracolo a Milano' del padre Vittorio De Sica "cinque volte".

"Mi ha colpito molto quando il Papa ha detto che facciamo sorridere Dio. Noi ci accontentiamo di far ridere... già se qualcuno ride va bene", scherza Giovanni Scifoni. Anche Giacomo Poretti è stato colpito dalla frase del Pontefice: "Tutte le volte che si riesce a far sorridere, facciamo sorridere anche Dio, è un messaggio da meditare".

"Io devo ancora capire come fare sorridere Dio", dice dal canto suo Luca Bizzarri. Nell'incontro, organizzato dai Dicasteri della Cultura e della Comunicazione, hanno partecipato 107 artisti da tutto il mondo, non solo attori ma anche scrittori umoristici e vignettisti.

IL PAPA A COMICI, PORTATE IL SORRISO IN MEZZO A NOTIZIE CUPE

(ANSA) - "In mezzo a tante notizie cupe, immersi come siamo in tante emergenze sociali e anche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso". Lo ha detto il Papa nell'incontro con i comici in Vaticano. "Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazioni e provenienze culturali diverse. A modo vostro - ha proseguito il Papa - voi unite la gente, perché il riso è contagioso. È più facile ridere insieme che da soli: la gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all'egoismo e all'individualismo. Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessioni tra le persone. Ci permette di esprimere emozioni e pensieri, contribuendo a costruire una cultura condivisa e a creare spazi di libertà".

IL PAPA AI COMICI, DENUNCIATE ABUSI POTERE SENZA ANSIA

(ANSA) - Il Papa, nell'incontro con i comici in Vaticano, sottolinea come riescano a fare "un miracolo: riuscite a far sorridere anche trattando problemi, fatti piccoli e grandi della storia. Denunciate gli eccessi del potere; date voce a situazioni dimenticate; evidenziate abusi; segnalate comportamenti inadeguati... Ma senza spargere allarme o terrore, ansia o paura, come fa molta comunicazione; voi svegliate il senso critico facendo ridere e sorridere. Lo fate raccontando storie di vita, narrando la realtà, secondo il vostro punto di vista originale; e in questo modo parlate alla gente di problemi piccoli e grandi", ha concluso Papa Francesco.

