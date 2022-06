Dagotraduzione dall’Ap

bergoglio in carrozzina 4

Papa Francesco ha alimentato le voci sul futuro del suo pontificato annunciando che ad agosto visiterà L'Aquila, città del centro Italia, per una festa voluta da papa Celestino V, uno dei pochi pontefici ad essersi dimesso prima di papa Benedetto XVI, che ha lasciato nel 2013.

I media italiani e cattolici sono stati pieni di speculazioni infondate sul fatto che l'85enne Francesco potrebbe aver intenzione di seguire le orme di Benedetto, dati i suoi maggiori problemi di mobilità che lo hanno costretto a usare una sedia a rotelle nell'ultimo mese.

bergoglio in carrozzina 1

Quelle voci hanno preso piede la scorsa settimana quando Francesco ha annunciato per il 27 agosto un concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali. Sedici di quei cardinali hanno meno di 80 anni e possono votare in un conclave per eleggere il successore di Francesco.

Una volta aggiunti ai ranghi dei principi della chiesa, Francesco avrà accatastato il Collegio cardinalizio con 83 dei 132 cardinali in età di voto. Sebbene non vi sia alcuna garanzia su come i cardinali possano votare, le possibilità che ottengano un successore che condivida le priorità pastorali di Francesco diventano sempre maggiori.

BERGOGLIO NON PRESIEDE LA MESSA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Nell'annunciare il concistoro del 27 agosto, Francesco ha anche annunciato che ospiterà due giorni di colloqui la settimana successiva per informare i cardinali sulla sua recente costituzione apostolica che riforma la burocrazia vaticana. Quel documento, che entra in vigore domenica, consente alle donne di dirigere gli uffici vaticani, impone limiti di mandato ai dipendenti sacerdotali vaticani e posiziona la Santa Sede come un'istituzione al servizio delle Chiese locali, invece che viceversa.

Francesco è stato eletto papa nel 2013 con il mandato di riformare la Curia romana. Ora che il progetto, durato nove anni, è stato lanciato e almeno in parte attuato, il compito principale di Francesco come papa è stato in qualche modo compiuto.

Tutto ciò ha fatto sì che l'annuncio di sabato, altrimenti di routine, di una visita pastorale all'Aquila avesse un peso speculativo più di quanto avrebbe potuto altrimenti.

PAPA BENEDETTO XVI PAPA FRANCESCO

Notevole è stata la tempistica: il Vaticano e il resto d'Italia sono solitamente in vacanza da agosto a metà settembre, con tutte le attività chiuse tranne quelle essenziali. Convocare un grande concistoro alla fine di agosto per creare nuovi cardinali, radunare uomini di chiesa per due giorni di colloqui sull'attuazione della sua riforma e fare una visita pastorale simbolicamente significativa suggerisce che Francesco potrebbe avere in mente affari fuori dall'ordinario.

«Con la notizia di oggi che @Pontifex andrà all'Aquila nel bel mezzo del concistoro di agosto, tutto è diventato ancora più intrigante», ha twittato il commentatore vaticano Robert Mickens, commentando un articolo pubblicato su La Croix International riguardo alle voci intorno al futuro del pontificato.

papa francesco e benedetto 5

La basilica dell'Aquila ospita la tomba di Celestino V, papa eremita che si dimise dopo cinque mesi nel 1294, travolto dal lavoro. Nel 2009 Benedetto ha visitato L'Aquila, che era stata devastata da un recente terremoto e ha pregato sulla tomba di Celestino, lasciandovi sopra la sua stola di pallio.

Nessuno in quel momento ha apprezzato il significato del gesto. Ma quattro anni dopo, l'85enne Benedetto avrebbe seguito le orme di Celestino e si sarebbe dimesso, dicendo di non avere più la forza di corpo e di mente per portare avanti i rigori del papato.

papa francesco e benedetto 4

Il Vaticano ha annunciato sabato che Francesco visiterà L'Aquila per celebrare la Messa il 28 agosto e aprire la “Porta Santa” nella basilica che ospita la tomba di Celestino. Il momento coincide con la celebrazione da parte della chiesa dell'Aquila della Festa del Perdono, voluta da Celestino con bolla papale.

Nessun papa si è recato a L'Aquila da allora per chiudere la festa annuale, che celebra il sacramento del perdono tanto caro a Francesco, ha osservato l'attuale arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi.

«Ci auguriamo che tutte le persone, in particolare quelle danneggiate da conflitti e divisioni interne, possano (venire) e trovare la strada della solidarietà e della pace», ha detto in una dichiarazione in cui annunciava la visita.

Francesco ha elogiato la decisione di Benedetto di ritirarsi come "l'apertura della porta" ai futuri papi per fare lo stesso, e aveva inizialmente previsto un breve pontificato per se stesso di due o cinque anni. Nove anni dopo, non ha mostrato segni di volersi dimettere e ha ancora grandi progetti all'orizzonte.

papa francesco e benedetto 2

Oltre ai prossimi viaggi quest'anno in Congo, Sud Sudan, Canada e Kazakistan, nel 2023 ha programmato un importante incontro dei vescovi del mondo per discutere del crescente decentramento della Chiesa cattolica, nonché della continua attuazione delle sue riforme.

Ma Francesco è stato reso zoppo dai legamenti del ginocchio destro che gli hanno reso la deambulazione dolorosa e difficile. Ha detto agli amici che non vuole sottoporsi a un intervento chirurgico, secondo quanto riferito a causa della sua reazione all'anestesia lo scorso luglio quando gli sono stati rimossi 33 centimetri di intestino crasso.

papa francesco e benedetto 3

Questa settimana, uno dei suoi più stretti consiglieri e amici, il cardinale honduregno Oscar Rodriguez Maradiaga, ha affermato che i discorsi sulle dimissioni del papa o sulla fine del pontificato di Francesco sono infondati.

«Penso che queste siano illusioni ottiche, illusioni cerebrali», ha detto Maradiaga a Religion Digital, un sito cattolico in lingua spagnola.

Christopher Bellitto, uno storico della chiesa presso la Kean University di Union, nel New Jersey, ha osservato che la maggior parte degli osservatori vaticani si aspetta che Francesco alla fine si dimetterà, ma non prima della morte di Benedetto. Il 95enne papa in pensione è fisicamente fragile ma ancora vigile e riceve occasionalmente visitatori nella sua casa nei giardini vaticani.

papa francesco e benedetto 1

«Non ci saranno due ex papi in giro», ha detto Bellitto in una e-mail. Riferendosi alla visita programmata di Francesco all'Aquila, ha suggerito di non leggere troppo, notando che il gesto di Benedetto nel 2009 è stato ignorato da quasi tutti.

«Non ricordo molte storie all'epoca che dicessero che la visita di Benedetto nel 2009 ci ha fatto pensare che si sarebbe dimesso», ha detto, suggerendo che la visita pastorale di Francesco all'Aquila potrebbe essere proprio questo: una visita pastorale.

i nuovi cardinali incontrano ratzinger