Franca Giansoldati - Il Messaggero.it

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

Spiacevole incidente tra la folla per Papa Francesco. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana il Papa è sceso sulla piazza San Pietro per ammirare il grande presepe plastic free che quest’anno è stato donato dal Trentino. Mentre si trovava a pochi metri dalla Natività si è avvicinato alla folla stipata dietro le transenne per salutare i fedeli.

A un tratto una donna gli ha preso la mano, strattonandogli il braccio. Il brusco movimento deve avere provocato dolore al pontefice.

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

Sul suo volto sorridente è subito apparsa una smorfia, poi il Papa per liberarsi dalla stretta della signora è stato costretto a schiaffeggiare la mano della donna che continuava a tirargli la manica della talare bianca. Dietro di lui ha assistito alla scena il suo aiutante che gli portava la solita cartella di pelle nera. Da qualche tempo il Papa sembra desiderare maggiore libertà nei suoi movimenti e di conseguenza la scorta resta sempre un po’ indietro.

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

LE SCUSE IL GIORNO DOPO

Con un piccolo gesto rivoluzionario Papa Francesco si scusa per la reazione avuta ieri, quando ha schiaffeggiato la mano di una donna che lo stava strattonando in piazza San Pietro, dopo la celebrazione del Te Deum. «Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma 'paziente’, cioè comporta la pazienza dell'amore, che si fa carico dell'iniquità e le toglie il potere», ha detto Bergoglio, che poi, parlando a braccio, ha sottolineato: «A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri»

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

DAL PROFILO INSTAGRAM DAGOCAFONAL

rancinialberto

Faccia più il Papa e meno il pastorello.

drugomattia

La sua vera storia e natura che vengono fuori

Che burino sto pretaccio

antonellafattoriofficial

Reazione eccessiva

1 hRispondi

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

adel6711

Ci sono le guardie del corpo apposta ...dovevano intervenire loro ma lui non doveva fare il gesto dello schiaffo. ...

brucelex

Il papa non ha una grossa stabilità per via dell'anca malandata. Il papa è ancora secondo la legge del Vaticano un re. E che modi lo devi far cadere e si deve far male. E poi alla regina d'Inghilterra che si fa si prende e la si trascina ma neanche per scherzo....

1 hRispondi

mauro_machet

Tutta sta gente stolta che adula un anziano....boh...

donataleoni

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

Il papa ha sbagliato doveva avvicinarsi e chiedere, non picchiare

twohappybikes

Ma si può! Aggressivo e arrabbiato! Pazzesco

marinalaferrari

pure lui perde la pazienza

lisageretto

Un Papa che fa così? Non mi è mai piaciuto...

centuryred

Bravo Francesco!

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

lorenzo.raffaini

Lei poi ci è rimasta malissimo, , avete visto il suo viso? A mio parere la reazione del papa è stata spropositata.

m.b.1.v

@paolosorrentino_real ma allora il tuo film non e "film"

martyfodde

Complimenti ... della serie porgi l’altra guancia

ùsarigna73

Lei sarà stata sgarbata ma vai a capire da quanto tempo era lì ad aspettare...lo vede andare via e reagisce così...ma lui??? Che esempio da??? No mi dispiace non mi è piaciuto...

save_bill_vol_1

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

La Signora ha sbagliato ma anche il Papa ha avuto un pessima reazione....

roxycoast

Gesù nn avrebbe reagito così bruscamente

sgnsvt

Ciccio merda...

martyorti

Io il papa non lo toccheremo mai? sia mai che prendo fuoco?

saveria_lombardo

Che tipo

stefanobander

L evoluzione è di scena. Siamo nel 2020 e i commenti idioti resterano gli stessi!!

yvonne_franculli

Mi piace questo papa con reazioni "umane"!

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

biancaallegro

X poco gli stacca un braccio....?

francesco1711

Sei un pezzo di merda santità dei miei coglioni

pippogallo

Peace and love

?

Che brutta persona di papa.

durso_piero

Cinesina senza rispetto e sgarbata a dir poco.

sailsandsailors

L’anticristo colpisce ancora...

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

stellamerlini5

Complimenti che gesto di amore. Ammazza. Ipocrisia ambulante. Fatto da un altro se ne sarebbero dette di tutti i colori. Ma lui? Che esempio è? Nonostante tutto non è una reazione da Papa e a Natale. Ipocrisia.

cristiana_bene

Non mi piace lo sguardo di lui... magari lei chiedeva aiuto...insomma pace e amore un cazzo

oyovolaz

Arridatece Pio XII

matt.serr1

È argentino mica bau bau micio micio

nadia.93s

Bravo Papa

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

denigrisf

Hanno sbagliato tutti e due. Forse nessuno dei due si aspetta la reazione dell'altro...

renzo.zu

eee sbatti sbatti e salta il tappo

oliveoilmaker

Numero uno

mikelimacharlie

Ma le guardie del corpo che cavolo stavano facendo ?

lizzup

Bergoglio e pregiujitzu

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

fionami1

Il muezzin s’è incacchiato

teresadv520

Ma la faccia di lei??? Quanto ci è rimasta male

marghebloom

È un grande!!! Lo adoro! ?

luca_dirisio

Quella che solitamente consideriamo: SANTA PAZIENZA!!! Peccato che “Lo santo padre” non ne sia dotato!!! Ma soprattutto quei coglioni che dovrebbero proteggerlo stanno veramente lì intorno per rubare lo stipendio

margo_t86

Qualcuno capisce cosa gli sta dicendo la signora ?

papa francesco a natale 7

maramponmonica

lui è il numero uno

jordiamatisse

Horrible?

matteosalvadego

Gesù!

simocampanini

@dagocafonal grande DAGO ???? VOX POPULI !!!

alfierecasual

Papa de…

robycar_56

Gerusalemme brucia

mechanic_rocker

Imbecille...magari quella era una persona disperata...

malleolo71

Che merda d’omo... è proprio vero che da un culo esce sempre uno stronzo. Dunque non potete sperare che dal vaticano esca un papa diverso dagli altri..

ar.monia

Peró, se iniziamo l’anno in questo modo...

cupo1958

Controllato il piscatorio?

francis_plains

Incazzato nero con la gialla...

matteoguzz75

Un altro Papa l’avrebbe fatta frustare.

ziodavidone

ha fatto biastimare il papa

benci.fabio

È un essere umano come tutti.

il_teatro_di_livorno

Dopo Giovanni XIII il Papa buono Francesco il Papa cattivo

lleoni1969

Inconvenienti delle star.

simocampanini

Il punto è che la donna se osservate bene è , e rimane composta ... e gli ha posto una domanda ... alla quale “lui “ proprio non aveva VOGLIA DI RISPONDERE !!!!! Questo è quanto... ma togliamo tutto!!!!!!

silibertoneri

Questo Papa mi sconcerta giorno dopo giorno....,

ziodavidone

ha fatto biastimare il papa

lleoni1969

Inconvenienti delle star.

silibertoneri

Questo Papa mi sconcerta giorno dopo giorno....,

simocampanini

Per non parlare di chissà da che ora è partita X posizionarsi lì davanti e fargli quell apposita domanda.... e questo è rispetto!!!! ????? Nera , so sera!!!!

carlo_terenzi_fotografo

Daje de capoccia Francé

giorgiorgioangiolini

CAFONE

i.isy

Ma che bontà d animo....stil cazzi !

stospessoingiro

Ha fatto bene!! Era una pazza!!

alfredo_tomaselli

Bello carico...pronto per la serata.

angelcery

Neanche i papi sono più quelli di una volta?

aimoneangeli3

Ha tirato giù er bestemmione secondo me

marcaccio74

“Vojo venì có te...”

oreste_fabio

N’antro pò je dava n’cazzotto de buon anno!