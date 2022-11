3 nov 2022 13:39

DAL PAPA AL PAPAGNO - L’EX GENDARME PONTIFICIO, FABIO DONEGÀ, CONDANNATO A UN ANNO E 8 MESI PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E LESIONI – TRA IL 2016 E IL 2017 HA PICCHIATO E INSULTATO LA MOGLIE, ARRIVANDO A MINACCIARLA DI MORTE. AL CULMINE DI UNA LITE VIOLENTISSIMA LE HA ANCHE SBATTUTO LA TESTA CONTRO UNA LIBRERIA – NEL 2018, DOPO CHE DONEGÀ ERA STATO RINVIATO A GIUDIZIO, IL VATICANO LO AVEVA RIMOSSO DALLA GENDARMERIA E TRASFERITO IN UN UFFICIO...