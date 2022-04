IL PAPA È PASSATO DALLA "PIZZA" SULLA MANO DELLA CINESE ALLA PIZZA DEI RAGAZZI AUTISTICI - FRANCESCO FOTOGRAFATO MENTRE INDOSSA IL GREMBIULE ROSSO DI PIZZAUT, SU CUI CAMPEGGIA LO SLOGAN "VIETATO CALPESTARE I SOGNI": È IL REGALO DELLO STAFF DELLA PIZZERIA DI CASSINA DE' PECCHI, NELL'HINTERLAND MILANESE, GESTITA DA RAGAZZI AUTISTICI - L'ASSOCIAZIONE HA PARCHEGGIATO IL SUO PIZZAUTOBUS IN PIAZZA SAN PIETRO PER CUCINARE…

Da “la Repubblica”

pizzaut ricevuta dal papa 3

Papa Francesco sorridente che indossa il grembiule rosso di PizzAut, su cui campeggia lo slogan "Vietato calpestare i sogni": rimarrà questo lo scatto simbolo della visita in Vaticano dello staff della pizzeria di Cassina de' Pecchi, nell'hinterland milanese, gestita da ragazzi autistici.

il papa col grembiule della pizza fatta dai ragazzi autistici

Alla vigilia della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, l'associazione è stata ricevuta dal pontefice e ha parcheggiato il proprio food truck (battezzato PizzAutobus) in piazza San Pietro per cucinare le pizze.

pizzaut ricevuta dal papa 1

Parlando con i ragazzi, Bergoglio ha sottolineato che «esiste un'economia che mette l'uomo al centro e poi ne esiste una di scarto, che non lo considera. Bisogna decidere da che parte stare».

pizzaut ricevuta dal papa 2

Il food truck di PizzAut era già stato a Roma durante l'estate del 2020 e all'epoca era rimasto parcheggiato per una giornata in piazza Montecitorio, dove i ragazzi avevano cucinato per i parlamentari e per l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questa volta è stato il Papa a invitarli.