Il Papa, attacchi e uccisioni mirate non sono soluzione

(ANSA) - "Gli attacchi, anche quelli mirati, e le uccisioni non posso mai essere una soluzione, non aiutano a percorre il cammino della giustizia, il cammino della pace. Ma generano ancora più odio vendetta". Lo ha detto il Papa all'Angelus rinnovando il suo appello per la pace in Medio Oriente.

Papa, basta guerra in Medio Oriente, non soffocate la pace

(ANSA) - "Basta fratelli e sorelle, basta. Non soffocate la parola di Dio, pace, ma lasciate che essa sia frutto della Terra Santa". Lo ha detto il Papa all'Angelus riferendosi in particolare alla guerra in Medio Oriente ma anche al "mondo intero".

Il Papa, su esplosione al porto di Beirut si faccia giustizia

(ANSA) - Il Papa all'Angelus ha ricordato l'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020, esattamente quattro anni fa. "Anche oggi il popolo libanese soffre tanto. In particolare penso alle famiglie delle vittime dell'esplosione del porto di Beirut. Auspico che si faccia presto giustizia e verità. Il nuovo beato - ha detto il Papa riferendosi al patriarca Stefano Douayhy recentemente beatificato in Libano - sostenga la fede e la speranza della Chiesa in Libano e interceda per questo amato paese".

Il Papa, cessi subito il fuoco a Gaza e si liberino gli ostaggi

(ANSA) - "Si abbia il coraggio di riprendere il dialogo perché cessi subito il fuoco a Gaza e su tutti i fronti. Si liberino gli ostaggi, si soccorra le popolazioni con gli aiuti umanitari". Lo ha detto il Papa all'Angelus parlando della guerra in Medio Oriente.

Papa, conflitto già sanguinoso in Medio Oriente non si estenda

(ANSA) - "Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e auspico che il conflitto, già terribilmente sanguinoso e violento, non si estenda ancora di più. Prego per tutte le vittime, in particolare per i bambini innocenti. Esprimo vicinanza alla comunità drusa in Terra Santa e alle popolazioni in Palestina, Israele, Libano. E non dimentichiamo il Myanmar". Lo ha detto il Papa all'Angelus.

Papa, basta guerra in Medio Oriente, non soffocate la pace

"La guerra è una sconfitta", ha aggiunto Papa Francesco all'Angelus, parlando della guerra in Medio Oriente e in altri Paesi del mondo.

