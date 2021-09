IL PAPAGNO DI BERGOGLIO AL "CARDINALE NEGAZIONISTA" ANCORA RICOVERATO ERA INDIRIZZATO AL SUO NEMICO RAYMOND BURKE - IL PORPORATO AMERICANO E' UNO DEGLI ESPONENTI PIÙ CONSERVATORI E TRADIZIONALISTI DEL COLLEGIO CARDINALIZIO, TRA QUELLI IN APERTO DISSENSO CON LE LINEE DEL PAPA - NEI MESI SCORSI BURKE HA FATTO IL GRADASSO CONTRO L'USO DELLA MASCHERINA E SI E' ESPRESSO IN MODO CRITICO SUI VACCINI…

ANCHE IN VATICANO HANNO IL PROBLEMA DEI NO VAX – PAPA FRANCESCO, DI RITORNO DALLA SLOVACCHIA, HA RACCONTATO CHE C’È UN PICCOLO GRUPPO DI CARDINALI NEGAZIONISTI: “UNO DI QUESTI, POVERETTO, È RICOVERATO COL VIRUS” – POI MENA DURO SULL’ABORTO (“COME AFFITTARE UN SICARIO PER RISOLVERE UN PROBLEMA”) E APRE ALLE UNIONI GAY, MA NON ALLE NOZZE: “IL MATRIMONIO COME SACRAMENTO È UOMO-DONNA…”

papa francesco 4

«Anche nel collegio cardinalizio ci sono negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato con il virus... ironia della vita», ha detto papa Francesco sul volo papale di ritorno da Bratislava. Il pontefice si riferiva al cardinale e arcivescovo statunitense Raymond Burke, famoso per le sue posizioni no vax, che in agosto era finito in terapia intensiva all’ospedale in Wisconsin dopo essere stato contagiato dal Covid.

raymond burke

Tradizionalista

Burke, 73 anni, ex presidente del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e dal novembre 2014 patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, è poi uscito dal reparto dei pazienti gravi ma è ancora ricoverato. È considerato uno degli esponenti più conservatori e tradizionalisti del Collegio Cardinalizio, tra coloro che sono in aperto dissenso con le linee di Papa Francesco.

papa francesco 2

Mascherine i microchip

Critico rispetto a un certo utilizzo della mascherina, nei mesi scorsi si era espresso più volte in modo critico sui vaccini, avallando l’ipotesi estrema che servano a iniettare un microchip sotto la pelle. Burke risiede a Roma ma ha contratto il covid durante una vista nel Wisconsin, dove è nato.

«Ha fiducia nei medici»

In un comunicato sulle sue condizioni di salute si informava che «il cardinale ha grande fiducia nelle cure che sta ricevendo». Quando era sedato e ventilato aveva ricevuto i sacramenti da sacerdoti a lui vicini. Poi le condizioni sono sembrate meno gravi ed è stato trasferito di reparto, uscendo dall’intensiva. «Sia lodato Gesù Cristo!», scriveva lo staff del cardinale per informare sul miglioramento delle condizioni di salute del cardinale.

raymond burke 3