Lettera di Sylvie Lubamba a Dagospia

Gentilissimi lettori di Dagospia,

L'anno bisestile per me è al quanto importante e significativo; non solo perché cade ogni quattro anni, ma pure per il fatto che sono nata proprio il 29 febbraio. In questo tanto atteso 2020, dopo i festeggiamenti del mio dodicesimo compleanno (12×4=48anni) aspiravo ad un ulteriore miglioramento della mia carriera artistica sia televisiva che editoriale.

La pandemia ha sconvolto le vite di tutti noi complicandole con le sue restrizioni che hanno portato ad un cambiamento nella quotidianità di ogni individuo. Mi ritengo una cittadina attentissima nel seguire le norme, specie dopo la mia difficile esperienza carceraria...ciò nonostante pure la sottoscritta è stata sanzionata, per non aver ottemperato alle disposizioni del Governo.

Nel tardo pomeriggio del 25 marzo, mi trovavo nei pressi di alcuni esercizi commerciali di prima necessità quando una pattuglia della Guardia di Finanza mi fermò per un controllo: i due agenti contestavano la mia presenza in tale zona, in quanto, a loro dire, abbastanza lontano dalla mia abitazione...cercai di far comprendere che il negozio di cui avevo bisogno era situato solo ed esclusivamente in quel quartiere, ancora appartenente al mio distretto...niente da fare! Alla fine dovrò pagare una contravvenzione di € 206,00. Ho sempre avuto grande rispetto nei confronti delle forze dell’ordine, ma talvolta sono esageratamente fiscali.

Grazie per l’attenzione,

Sylvie Lubamba