Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

lo yacht di igor sechin

Igor Sechin, il potentissimo capo di Rosneft, ex agente del Kgb, uno degli oligarchi russi più coccolati e riveriti in Italia in tutti questi anni, uno dei sodali più stretti di Vladimir Putin, ieri si è visto sequestrare lo yacht in Costa azzurra, uno yacht con un nome italiano, "Amore vero", dopo che il 28 febbraio il suo nome era stato inserito nella lista di sanzioni più dure dell'Unione europea: sequestro di tutti gli asset e divieto di viaggio in Europa.

igor sechin vladimir putin

Alisher Usmanov, potentissimo oligarca dei metalli russi (Metalloinvest), ex grande azionista di Facebook, editore di Kommersant e poi proprietario anche del social network russo V Kontakte, si vede bloccare ad Amburgo il suo yacht, Dilbar, il più grande del mondo, 156 metri per 34 (lo yacht non è ancora formalmente sequestrato, ma non può muoversi dal porto), dopo che il 28 febbraio anche il suo nome era stato inserito nella lista di sanzioni più dure dell'Europa: a rigore, non potrà più mettere piede in Italia.

USMANOV 55

Il fatto è che Sechin - solidi rapporti in Italia, tra gli altri, con Marco Tronchetti Provera, i Moratti, il capo di Banca Intesa Russia Antonio Fallico - è anche, con decreto del 29 settembre 2017, commendatore della Repubblica italiana, «per i servizi resi all'Italia». E anche Usmanov, amico di Berlusconi (da cui a un certo punto voleva comprare il Milan, poi si diresse sull'Arsenal), ma anche finanziatore dei restauri di una sala del Campidoglio di Ignazio Marino, il 12 marzo 2017 ha ricevuto la più alta onorificenza culturale della Repubblica italiana, l'Ordine al Merito.

amore vero yacht di igor sechin 3

Pratiche di solito istruite dalla Farnesina, o meglio, dall'ambasciata italiana a Mosca. Imbarazzo. Il Belpaese si trova così nella strana situazione di veder estromessi dal consesso economico-sociale europeo personaggi che in Italia hanno sempre prosperato. Di Sechin, l'Ue dice due cose nuove: uno, il carburante per la guerra in Crimea (2014) fu pagato da Rosneft Aero, una sussidiaria di Rosneft. E due, «la Rosneft di Igor Sechin è stata coinvolta nel finanziamento dei vigneti del complesso del palazzo vicino a Gelendzhik, considerato utilizzato personalmente dal presidente Putin».

PUTIN USMANOV 1

Quello raccontato da Alexey Navalny. Di Usmanov, il testo sulle sanzioni Ue dice tra l'altro che «ha sostenuto attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina del governo russo». Colpirne gli yacht significa mandare un messaggio: non siete più invincibili. E sono tanti, gli oligarchi che hanno i beni di lusso in Europa e in Italia, e tremano.

Gennadij Timchenko

Solo nel Belpaese, tra Sanremo e Genova c'è il Lena di Gennady Timchenko, sempre ben accetto in Italia, fortuna stimata nel 2021 a 19,5 miliardi di dollari, sesto uomo più ricco di Russia, compagno di Putin fin dai tempi remoti della "Cooperativa Ozero", fondatore di Gunvor, gigante nella rivendita di petrolio e beni legati all'energia, secondo alcuni un passato nel Kgb (Timchenko nega).

amore vero

Risulta sia stato consigliato informalmente di non lasciare il porto ligure anche anche il Lady M di Alexey Mordashov, grande azionista di Rossiya Bank (la banca considerata dal Tesoro americano «banca di Putin»). Ma in Liguria c'è anche Ice, di Suleiman Kerimov (90 metri per 16), fortuna stimata 15 miliardi, interessi che hanno spaziato dalle banche del Cremlino a Gazprom a Polys Gold, il gigante dell'oro russo.

lady m yacht di mordashov

A Trieste c'era ancora ieri l'altro il Sailing yacht A. di Andrey Melnichenko (143 metri per 25). Cosa interessante, aveva sempre navigato sotto bandiera delle Bermuda, mentre ora naviga sotto quella Uk. Non ci è chiaro il motivo. Il Galactic Super Nova di Vagit Alekperov (il capo di Lukoil, anche lui attivissimo in Italia con tanti amici) ieri è stato invece avvistato al largo della costa sudorientale della Sicilia. L'Italia imiterà Francia e Germania, e li andrà a prendere?

