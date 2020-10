19 ott 2020 20:38

PARACULI DIVINI – UNA PALESTRA POLACCA HA DECISO DI “TRASFORMARSI” IN UNA CHIESA PROVANDO COSÌ A ELUDERE LE RESTRIZIONI ANTI-COVID ENTRATE IN VIGORE NEL PAESE: “POICHÉ LE LEZIONI DI FITNESS NON SONO CONSENTITE, A PARTIRE DA OGGI OFFRIAMO INCONTRI RELIGIOSI PER I MEMBRI DELLA CHIESA DEL CORPO SANO” – LA SCELTA DOPO CHE NEL PAESE…