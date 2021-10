PARACULI SI CRESCE – L’ASCESA INARRESTABILE DEI MANESKIN CHE, DOPO LA VITTORIA ALL’EUROVISION, HANNO INANELLATO UNA SERIE DI SUCCESSI: A BERLINO HANNO PRESENTATO IL NUOVO SINGOLO “MAMMAMIA” IN CUI SPERNACCHIANO I FRANCESI DOPO ESSERE STATI ACCUSATI DI AVER SNIFFATO IN DIRETTA TV – LE DATE DEI CONCERTI SONO TUTTE SOLD OUT E ORMAI DAMIANO SI ATTEGGIA DA STAR: “GIORNALISTI ITALIANI, CI MANCATE”. MA NON SI ACCORGE DI AVERE ANCORA IL MICROFONO APERTO E… - VIDEO

Mattia Marzi per “il Messaggero”

Un anno fa, in questo periodo, con il singolo Vent'anni cercavano un rilancio dopo il boom iniziale a X Factor e la successiva, inevitabile crisi. Senza troppe aspettative, ma con buone idee nel cassetto (compresa quella Zitti e buoni che a Sanremo gli avrebbe cambiato la vita). Un anno dopo, i Maneskin sono in uno dei club più iconici della storia del rock, l'SO36 di Berlino frequentato anche da David Bowie e Iggy Pop, centro della cultura punk tra gli Anni '70 e '80, a presentare con una conferenza stampa mondiale il loro nuovo singolo Mammamia.

È uscito questa notte, a cinque mesi dalla vittoria all'Eurovision Song Contest che ha catapultato Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio in cima alle classifiche internazionali, facendoli diventare di fatto gli artisti italiani di maggiore successo dell'era dello streaming: «Noi però restiamo con i piedi per terra e la testa sulle spalle. Conta la mentalità. Se sei un idiota, lo resti anche quando diventi famoso.

Se invece sei un tipo a posto, non sarà certo il successo a cambiarti», dicono loro, che con la bellezza di 39,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify hanno superato Queen, Led Zeppelin, Nirvana, Rolling Stones, Beatles, AC/DC e Guns N'Roses, totalizzando con la cover di Beggin'e I Wanna Be Your Slave un miliardo di stream complessivi.

IN STUDIO

Amatissimi e odiatissimi al tempo stesso, con i puristi pronti a rinfacciargli puntualmente di essere dei ragazzini che giocano a fare le rockstar, con Mammamia i Maneskin continuano a fare del revival del rock la loro missione, unendo le atmosfere classiche del genere a sonorità più fresche, tra riff di basso e cassa in quattro: «Grazie a noi tanti coetanei hanno deciso di mettere su delle band e di tornare a suonare nelle cantine come si faceva prima dei social. Ci chiedono consigli, ci mandano le foto dei loro strumenti: è gratificante», sottolineano.

Dopo essersi portati a casa quest' estate un duetto con Iggy Pop, qui omaggiano con la copertina del singolo gli Stones di Sticky Fingers. E nel testo, in inglese, Damiano canta: «Tutti gli occhi su di me, mi sento una superstar». «L'abbiamo scritta dopo l'Eurovision. A volte ci mettiamo mesi a registrare un pezzo, altre volte siamo così ispirati che entriamo in studio e in una manciata di minuti usciamo con una canzone finita», spiega il 22enne cantante.

Il riferimento è alle polemiche che lo hanno coinvolto a Rotterdam, quando il giornale francese Paris Match lo accusò di aver sniffato della cocaina durante la finale dell'Eurovision, davanti alle telecamere, basandosi su un filmato ritenuto equivoco circolato sui social (ci avrebbe pensato il risultato negativo del test antidroga a smentire le infamanti accuse): «Giuro che non sono ubriaco e che non mi drogo. Mi chiedono come faccio ad essere così sexy. Rispondo: sono italiano», canta Damiano, facendo con una sfrontatezza tipicamente romana una pernacchia ai francesi.

Il coraggio non gli manca, ma forse è per evitare ulteriori polemiche la pornostar Valentina Nappi, altra italiana con un grosso seguito all'estero, li ha attaccati sui social per le foto in cui posano nudi coprendo le parti intime: «Tutto sto casino e alla fine non si vede nulla» che hanno deciso di presentare il brano con una conferenza stampa addomesticata, molto poco rock' n'roll, con le domande filtrate dal management e lette da un moderatore.

«Tutta quell'attenzione non richiesta ci ha fatto stare male: ci siamo sfogati scrivendo il testo di questa canzone», raccontano.

LA FRANCIA

Pazienza se perderanno qualche fan, oltralpe: il Loud Kids On Tour, che tra febbraio e marzo li vedrà esibirsi nei principali palasport europei, lo scorso 30 settembre è andato sold out in meno di due ore dall'apertura delle vendite. E hanno già superato quota 30 mila biglietti venduti a fronte di una capienza di 60 mila per il concerto al Circo Massimo di Roma con il quale il 9 luglio 2022 chiuderanno il tour, dopo le date primaverili nei palasport italiani già tutte sold out (anteprima il 14 e 15 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 18 e 19 al Forum di Milano).

Nel frattempo uscirà il nuovo album: «Ci stiamo lavorando, vogliamo prenderci tutto il tempo necessario per fare le cose come si deve. E non permettiamo a nessuno di mettere bocca in quello che facciamo: in studio ci siamo solo noi». Alla fine della conferenza Damiano manda un saluto ai giornalisti italiani: «Ci mancate». Poi, però, non si accorge che i microfoni sono ancora accesi e rivolgendosi ai compagni di band sussurra: «Si chiama marketing, questo». Come se non si fosse capito.

