PARADOSSI AMERICANI: IL CONGRESSO AMERICANO CHIAMA LA MULTIMILIONARIA PARIS HILTON A PARLARE DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA IN DIFFICOLTÀ – L’EREDITIERA HA INVITATO I DEPUTATI A “MODERNIZZARE IL SISTEMA”, PARLANDO DELLA SUA ESPERIENZA IN UN COLLEGIO DOVE I GENITORI L’AVEVANO RINCHIUSA PER DARE UN FRENO ALLE SUE FOLLIE DA RICCA VIZIATA: “A 16 ANNI SONO STATA ALIMENTATA IN MODO FORZATO E HO SUBITO ABUSI SESSUALI. I MIEI SONO STATI INGANNATI…” - VIDEO

(ANSA) - Paris Hilton si presenta in Congresso Usa e chiede di modernizzare i programmi di assistenza all'infanzia. L'ereditiera ai deputati ha lanciato il suo appello a rivedere il sistema in vigore, e lo ha fatto raccontando la sua esperienza personale.

"Quando avevo 16 anni sono stata strappata dal mio letto nel cuore della notte e trasportata in una struttura. Per due anni sono stata alimentata in modo forzato e ho subito abusi sessuali", ha raccontato sottolineando che i suoi genitori sono "stati ingannati e manipolati sul trattamento disumano che stavo subendo".

L'industria dei programmi di assistenza all'infanzia e dell'affidamento vale 23 miliardi di dollari l'anno e "opera senza una supervisione significativa. Cosa è più importante proteggere i profitti aziendali o proteggere la vita dei giovani?", ha chiesto Paris Hilton ai deputati.

