Da “la Verità”

Massimo Ponzellini, l'ex presidente dell' allora Banca popolare di Milano, esce indenne, a sette anni da quando era stato arrestato, dall' inchiesta milanese sui presunti finanziamenti illeciti concessi dall' istituto di credito tra il 2009 e il 2011. La seconda sezione penale della Corte d'appello ha confermato, infatti, l'assoluzione per il banchiere bolognese decisa in primo grado per l'accusa principale di associazione per delinquere. Inoltre, i giudici hanno anche dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il reato di corruzione tra privati che gli era valso una condanna a 1 anno e mezzo di reclusione.