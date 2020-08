PARCHEGGIATORI CON LA MANO PESANTE – È STATO AGGREDITO A NAPOLI IL CONSIGLIERE REGIONALE DEI VERDI FRANCESCO EMILIO BORRELLI: DA ANNI IMPEGNATO NELLA LOTTA AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI, È STATO PICCHIATO DA DUE DONNE E DUE UOMINI DAVANTI ALL’OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO. ERA LÌ PER DOCUMENTARNE L’ALLONTANAMENTO: GLI AGGRESSORI, TRATTENUTI A STENTO DALLE GUARDIE GIURATE, SI SONO SCAGLIATI ANCHE CONTRO…

Un attacco in piena regola, con schiaffi e pugni. Alla fine, il consigliere regionale cade a terra, chiedendo disperatamente di chiamare la polizia. Ha il setto nasale rotto. È stato aggredito questa mattina Francesco Emilio Borrelli, rappresentante dei Verdi a Palazzo Santa Lucia (e candidato anche per questa tornata elettorale).

Il consigliere, da anni impegnato nella lotta ai parcheggiatori abusivi, è stato picchiato da due donne e due uomini fuori l'ospedale San Giovanni Bosco. Era lì proprio per documentarne l'allontamento, con una diretta Facebook.

Dopo 15 minuti, il pestaggio. Gli aggressori, trattenuti a stento dalle guardie giurate, si sono scagliati anche contro l'autore del video, che ha ripreso la scena dal suo telefonino. Borrelli si è poi recato al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata la rottura del setto nasale.

Poco più tardi, tre persone sono state fermate dalla polizia. Sono state identificate dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e trasferite in Questura. La loro posizione è al vaglio degli investigatori.

Immediata la solidarietà della città. Il sindaco de Magistris in una nota “esprime a nome dell’amministrazione comunale piena solidarietà e vicinanza al consigliere regionale Francesco Borrelli per l’inaudita, violenta aggressione di cui è stato vittima”.

Interviene anche Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi: “L'azione dei Verdi e in particolare di Borrelli in questi anni è stata quella fare una battaglia per la legalità a Napoli e proprio stamattina mentre documentava l'azione svolta di ripristino della legalità davanti al plesso ospedaliero, è stato rincorso da una macchina da cui è sceso un balordo che l'ha preso a pugni e buttato a terra.

Ho chiesto al Ministro degli Interni Lamorgese di garantire l'incolumità dello stesso consigliere regionale Borrelli. Il ministro mi ha assicurato telefonicamente che prenderà provvedimenti e che ha già attivato il Prefetto di Napoli".

“Il consigliere regionale Francesco Borrelli, è stato brutalmente aggredito al San Giovanni Bosco di Napoli. Una violenza senza precedenti che hanno costretto l’esponente di Europa Verde a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Un atto indegno che sporca l’immagine di una città che non si riconosce in un simile vergognoso episodio”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista. “Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Borrelli. È arrivato il momento - spiega- che si apra una vera battaglia per il rispetto della legalità.

Questi atti indegni danneggiano l’immagine del capoluogo partenopeo. La lotta all’abusivismo deve diventare una battaglia comune. Non devono esistere zone franche per ogni tipo di criminalità”. “Siamo certi che questo gesto infame non scalfirà minimamente il quotidiano impegno di Borrelli a promuovere politiche per la legalità e per il decoro del territorio. Purtroppo oggi si è superato il segno. Auspichiamo che venga fatta luce sull’accaduto e che siano individuati i responsabili dell'azione violenta”, ha concluso Sidoli.

