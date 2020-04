IL PARCHEGGIO DEI SENZATETTO – A LAS VEGAS DECINE DI SENZATETTO SONO STATI SISTEMATI IN UN GRANDE PARKING ALL’APERTO. IL RIFUGIO DELL’ASSOCIAZIONE DOVE ALLOGGIAVANO È STATO CHIUSO DOPO UN CASO DI CORONAVIRUS E LE AUTORITÀ HANNO PENSATO BENE DI LASCIARLI A DORMIRE ALL’APERTO – NEL FRATTEMPO GLI OLTRE CENTO HOTEL DELLA CITTÀ, CON 150MILA POSTI LETTO, SONO VUOTI – VIDEO

Scandalo e polemiche a Las Vegas, la ricca capitale del gioco e del divertimento, dove decine di senzatetto sono stati sistemati temporaneamente in un grande parcheggio all'aperto, come un'auto. Il rifugio della Catholic Charities è stato chiuso dopo che uno di loro è risultato positivo al coronavirus e le autorità non hanno trovato di meglio che il parcheggio del Cashman Center, un complesso per convention e partite di baseball.

Eppure gli oltre cento hotel della città, con oltre 150 mila posti letto, sono vuoti, "chiusi per virus". A suscitare l'indignazione sono state le foto, finite sui social, dove si vedono i senzatetto occupare con i loro materassini rettangoli dipinti di bianco sul cemento, come i posti per le auto, anche se sono stati pensati per mantenere la distanza sociale di circa due metri. "Orrido! E' la prova del fallimento di una società che non è in grado di fornire ai suoi cittadini le piu' elementari necessità umane", ha commentato un utente di Twitter. "Il Nevada, uno degli Stati più ricchi del mondo, ha dipinto rettangoli per il social-distancing sul cemento di un parcheggio per far dormire gli homeless!", sottolinea incredulo un altro.

