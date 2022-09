PARENTI DA INCUBO – A CAMPOBASSO, I CARABINIERI HANNO LIBERATO UNA DONNA TENUTA PRIGIONIERA IN CASA DAL FRATELLO E DALLA COGNATA PER OLTRE 22 ANNI – DAL 1995 LA 67ENNE NON HA SUBITO CURE MEDICHE, E POTEVA LAVARSI SOLAMENTE UNA VOLTA AL MESE – IL CALVARIO EBBE INIZIO QUANDO LA DONNA, ALLORA 40ENNE, RIMASE VEDOVA E ACCOGLIE L'INVITO DEL FRATELLO CHE DECIDE DI OSPITARLA, MA DOPO DEL TEMPO...

donna segregata in casa per 22 anni dal fratello e cognata

Da www.leggo.it

Un incubo durato 22 anni e cominciato con un'offerta che sembrava dettata solo dall'amore fraterno quello in cui si è ritrovata a vivere una donna oggi 67enne. Ridotta in schiavitù dal fratello e dalla cognata, segregata in una stanza senza riscaldamento e costretta a restare reclusa in solitudine. A consentirle di risvegliarsi dall'incubo sono stati i carabinieri di Bojano (Campobasso) che l'hanno liberata in seguito a una segnalazione.

donna segregata in casa per 22 anni dal fratello e cognata

L'ORIGINE DELL'INCUBO

Tutto ha inizio nel 1995 quando la donna, allora 40enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l'invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori. I primi anni di convivenza trascorrono in tranquillità, ma dopo poco, la donna inizia a diventare un peso e viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di riscaldamento.

LA RECLUSIONE FORZATA

donna segregata in casa per 22 anni dal fratello e cognata

La stanza dove la 67enne viene rinchiusa è accessibile mediante una scala a chiocciola esterna e viene dotata di un sistema di chiusura dall'esterno, che seppure rudimentale - uno spago resistente legato ad un chiodo ancorato sul muro - riesce nello scopo di impedire alla donna di uscire in assenza dei coniugi. Per anni la donna non ha subito cure mediche, e solo sporadicamente veniva accompagnata da una parrucchiera, ove era sorvegliata a vista dalla cognata, non è mai più uscita da sola neanche per andare sulla tomba del marito e non le è stato mai concesso di fare due chiacchiere con nessuno.

donna segregata in casa per 22 anni dal fratello e cognata