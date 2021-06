15 giu 2021 19:30

PARENTI SERPENTI - FOLLIA IN FAMIGLIA IN PROVINCIA DI CATANIA, QUANDO UN 28ENNE E IL COGNATO PREGIUDICATO SI SONO SCANNATI PRIMA IN STRADA, CON UN TENTATIVO DI TAMPONAMENTO CHE HA COINVOLTO ANCHE IL FIGLIO DEL PRIMO, RICOVERATO CON UN TRAUMA CRANICO, E POI SONO ARRIVATE LE COLTELLATE, TANTO DA PROVOCARE A UNO DEI DUE UNA FERITA SUL BRACCIO DA 43 PUNTI DI SUTURA - I DUE SONO STATI ARRESTATI E... - VIDEO