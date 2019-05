PARIGI AVRÀ UN'ALTRA “PIRAMIDE” - VIA LIBERA ALLA ‘TOUR TRIANGLE’ DI HERZOG & DE MEURON, SARÀ IL PRIMO GRATTACIELO COSTRUITO IN CITTÀ DOPO QUASI MEZZO SECOLO - LA TORRE A FORMA DI PIRAMIDE SVETTERÀ FINO A 180 METRI E SARÀ LA PIÙ ALTA MAI EDIFICATA DA QUANDO È STATA INAUGURATA LA ‘TOUR MONTPARNASSE’ NEL 1973: SARA’ PRONTA PER LE OLIMPIADI DEL 2024 - IL DIBATTITO SUL NUOVO GRATTECIELO VA AVANTI DAL 2008, TRA VARI OSTACOLI POLITICI E BUROCRATICI: LE DIFFERENZE CON LONDRA

Sarà il primo grattacielo a essere costruito nella Ville Lumière dopo quasi mezzo secolo. La battaglia legale e culturale è stata lunga, ma alla fine la giustizia francese ha dato il via libera alla costruzione della Tour Triangle, la torre a forma di piramide che sorgerà nella zona sud della capitale, Porte de Versailles, quartiere dove c' è il centro congressi e la fiera delle esposizioni.

Il palazzo di vetro e acciaio svetterà fino a 180 metri e sarà il più alto mai edificato da quando è stata inaugurata la Tour Montparnasse nel 1973. Il grattacielo voluto da De Gaulle e dal ministro Malraux accanto alla stazione ferroviaria, ispirato in qualche modo dalla Torre Pirelli di Milano, è un monolite dai vetri oscurati ancora oggi mal accettato dai parigini, tanto che periodicamente c' è chi propone di demolirlo e il comune ha lanciato un concorso di architetti per tentare di cambiarne l' impopolare percezione.

A differenza di Londra, la Ville Lumière è sempre stata recalcitrante a modificare il suo skyline. Il dibattito sulla Tour Triangle va avanti dal 2008, tra vari ostacoli politici e burocratici.

Nel 2014 il consiglio comunale aveva bocciato il progetto dello studio di architettura svizzero Herzog & de Meuron e dell' investitore Unibail-Rodamco. La sindaca Anne Hidalgo aveva dovuto correggere lo schema iniziale, aggiungendo nella Torre un albergo quattro stelle, un ristorante, uno spazio culturale e delle sale per organizzare congressi. Nel 2017 lo stallo politico si è sbloccato con un voto favorevole, ma sono subentrati nuovi ricorsi legali di associazioni e abitanti, bocciati dal Tar qualche giorno fa. Il governo ora ha blindato il cantiere, pari a un investimento privato di 500 milioni di euro, inserendolo nella procedura accelerata dei Giochi Olimpici. L' obiettivo è che il nuovo grattacielo possa essere pronto nel 2024 quando la capitale francese ospiterà le Olimpiadi.

Con i suoi 42 piani fino a 180 metri dal suolo, la Tour Triangle diventerà il terzo monumento più alto dentro Parigi, dopo la Tour Eiffel ( 324 metri) e la Tour Montparnasse (210 metri).

Appena fuori dal comune, nella banlieue di Courbevoie, la Tour First è il grattacielo più alto di Francia: inaugurata nel 1974 la torre di uffici oggi di proprietà del gruppo Axa è stata modificata dieci anni fa fino ad arrivare a 231 metri. Sorge nel quartiere d' affari della Défense, una sorta di downtown francese edificata a partire dagli anni Settanta. La zona delimitata dall' Arche, replica contemporanea dell' Arco di Trionfo che s' inserisce nella prospettiva oltre gli Champs- Elysées, è in continua trasformazione. Prima ancora della Tour Triangle, è qui che comincerà a breve il cantiere " The Link", un insieme di torri gemelle disegnate dall' architetto Philippe Chiambaretta che culminerà a 244 metri. Il gruppo petrolifero Total ha ottenuto i permessi di costruzione per "The Link" alla Défense che dovrebbe essere pronto nel 2021, stracciando così tutti gli altri record, ad eccezione della Tour Eiffel.

