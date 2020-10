30 ott 2020 18:37

PARIGI SI INCAZZA CON ROMA PER IL KILLER DI NIZZA: "QUEL TERRORISTA NON SAREBBE DOVUTO PASSARE, L'ITALIA AVREBBE DOVUTO FARE DA FILTRO". NON PER NIENTE ORA IN FRANCIA SI CHIEDE A GRAN VOCE A MACRON DI BLOCCARE LA FRONTIERA CON L'ITALIA: STOP A QUALSIASI FLUSSO MIGRATORIO E QUALSIASI PROCEDURA DI ASILO. IN POCHE PAROLE STOP AI MIGRANTI DALL'ITALIA...