Estratto dell'articolo di Massimo Ferraro per www.open.online

scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 20

Con la prima proiezione della nuova Assemblea è apparso chiaro che il vincitore di queste elezioni è Jean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise e del Fronte popolare capace di eleggere il maggior numero di rappresentanti nel nuovo Parlamento.

Il blocco delle sinistre in funzione anti Rassemblement National è nato sotto la sua guida e, sebbene da domani sarà difficile tenerlo unito, per le differenze interne ma soprattutto perché il parlamento che si sta componendo appare spaccato in tre blocchi, la sera di domenica 7 luglio Mélenchon ha potuto festeggiare a buon titolo il risultato ottenuto. [...]

scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 23

In migliaia hanno intonato cori antifascisti e cantato per allontanare la paura dell’ultradestra al governo. Molte le famiglie, spesso con bambini piccoli, altissimo il numero di giovani e giovanissimi, in un ambiente festoso, con bandiere e cori per la gauche, contro Marine Le Pen ed Emmanuel Macron Per ore il presidio riunitosi spontaneamente all’aperto non ha dato alcun grattacapo alle forze dell’ordine.

scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 21

In serata però un gruppo di alcune centinaia di persone incappucciate lo hanno infiltrato fino a provocare e ingaggiare poi un duro scontro con gli agenti. Le prime cariche della polizia sono avvenute a est della piazza, dopo che il gruppo di manifestanti violenti ha dato fuoco ad alcuni arredi urbani, alle auto e lanciato fuochi d’artificio. A Nantes un poliziotto è rimasto ustionato al braccio per il lancio di una bottiglia molotov da parte dei manifestanti mentre A Lione, gruppi di manifestanti circolano con passamontagna neri nelle strade del centro.

Luc Melenchon festeggia in piazza MARINE LE PEN - JORDAN BARDELLA - EMMANUEL MACRON - MEME BY EDOARDO BARALDI scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 19 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 22 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 8 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 24 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 17 marine le pen emmanuel macron scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 1 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 5 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 18 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 11 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 12 manuel bompard jean luc melenchon rima hassan scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 3 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 13 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 10 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 2 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 16 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 4 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 6 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 15 EXIT POLL IPSOS - BALLOTTAGGIO IN FRANCIA scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 7 scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 9

manifesti con melenchon scontri a parigi dopo i risultati delle elezioni 14