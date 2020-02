LA PARITÀ DI GENERE PARTE DALLA LAVATRICE - LE DONNE, PUR LAVORANDO SEMPRE PIÙ FUORI CASA, CONTINUANO A CARICARSI IL PESO DEI LAVORI DOMESTICI: NONOSTANTE I MILLENNIAL SIANO PER LA PARITÀ DI GENERE, ANCORA OGGI C’È UNA RESISTENZA DA PARTE DEGLI UOMINI A FARE IL BUCATO, STIRARE E PULIRE – IL MOTIVO? COLPA DEL MODELLO CON CUI SIAMO CRESCIUTI E DEL FATTO CHE, SE LA CASA È SOTTOSOPRA, NON C’È DUBBIO CHE…

Siamo entrati in un nuovo decennio, ma le donne, pur lavorando sempre più fuori casa, continuano a caricarsi del peso dei lavori domestici. Secondo l'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti, a oggi ci sono 109.000 donne in più a lavoro rispetto agli uomini.

Tuttavia, secondo un sondaggio Gallup, le donne hanno maggiore probabilità di essere le persone indicate per fare il bucato, pulire la casa, fare la spesa, preparare i pasti, lavare i piatti e prendere decisioni su mobili e decorazioni, nonostante i millennial siano per una parità di genere.

Secondo il Global Gender Gap Report del World Economic Forum, le attuali tendenze indicano che gli Stati Uniti impiegheranno almeno 208 anni per raggiungere la vera uguaglianza di genere.

Perché ci vuole così tanto tempo?

Retaggi infantili

Harry Reis, professore di psicologia all'Università di Rochester, ha affermato che i ruoli di genere cambiano molto lentamente perché sono molto probabilmente il prodotto dell'educazione di un individuo da bambino. «È più conveniente e comodo per le persone seguire i ruoli di genere con cui sono cresciuti - ha affermato – Dagli studi emerge che alle ragazze viene chiesto di dare una mano in casa di più rispetto ai ragazzi».

Reis ha aggiunto che gli individui vengono cresciuti per svolgere ruoli in un modo specifico in base al genere. Anche se oggigiorno i genitori cercano di insegnare ai loro figli ruoli più neutri dal punto di vista del genere, ci sono ancora delle resistenze.

I dati mostrano che anche i genitori più istruiti non hanno maggiori probabilità di garantire che i loro figli abbiano le competenze per prendersi cura della propria casa, secondo un'analisi dell'American Time Use Survey dell'U.S. Bureau of Labor Statistics.

La seconda metà della rivoluzione di genere

Christin Munsch, assistente professore di sociologia presso l'Università del Connecticut, afferma che la maggior parte dei millennial uomini afferma di essere per l'uguaglianza di genere, ma che ci vuole molto di più per colmare il divario. «Credono di essere bravi uomini facendo i femministi, condividendo le faccende domestiche e le responsabilità - ha detto – Ma c’è ancora molto da fare nel quotidiano».

Sempre più uomini sono a favore del fatto che le donne occupino posizioni fino a oggi appannaggio esclusivo degli uomini, ma sono riluttanti a prendere il posto occupato fino a ieri solo dalle donne.

Uno dei motivi è che alla nostra società piace ancora il concetto di mascolinità, ipotizza Munsch. Senza contare che gli uomini vengono ancora pagati di più.

Ma tornando alle faccende domestiche. Munsch ipotizza che un altro motivo per cui gli uomini non contribuiscono equamente è perché non sono motivati come le donne. Uno studio condotto dall'Università della California e pubblicato su Sage Journals evidenzia come le donne vengano ancora giudicate duramente se la loro casa non è in ordine a differenza degli uomini.

Relazioni di successo

La condivisione delle faccende domestiche non è solo un altro passo per sradicare la disuguaglianza di genere, è anche un modo per avere una relazione sana. Secondo Munsch, le relazioni in cui ci sono molte disuguaglianze tra uomini e donne dentro e fuori casa sono meno stabili.

Le persone si sentono frustrate quando sentono che i loro partner non stanno contribuendo abbastanza alla relazione. D'altro canto, i loro partner si sentono altrettanto frustrati quando si sentono non necessari.

