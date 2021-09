PARLA SANTA MARIA GODETTI: "HO RINUNCIATO ALL'AMORE PER LA CARRIERA" - POVERA NAOMI CAMPBELL CHE DOPO ESSERE RIMBALZATA DA UN LETTO LESBO A UN ALTRO ETERO (TRA GLI ALTRI: BRIATORE, DICAPRIO, DENIRO) FRIGNA DI AVER FATTO SERI SACRIFICI PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO, E IL PIU' GRANDE E' STATO QUELLO DI TROVARE L'ANIMA GEMELLA "CHE TI CAPISCE" - L'EX ''TOPA MODEL'' COL "NASO COMUNICANTE" A MAGGIO E' DIVENTATA MAMMA (BYPASSANDO LA GRAVIDANZA) - FOTOGALLERY HOT

Dagotraduzione da Vanity Fair

Naomi Campbell

Naomi Campbell è una delle più grandi top model del mondo, ma ha detto che raggiungere quel livello di successo nella sua vita professionale ha richiesto alcuni seri sacrifici personali.

«Direi che il sacrificio è stato trovare davvero l'anima gemella che ti capisce», ha confessato la leggenda della passerella in un'intervista con il magazine The Cut. Ha aggiunto: «Sai, io sono forte, ma sono anche sensibile. So che nelle relazioni devo scendere a compromessi».

naomi campbell by paolo roversi

Sebbene Campbell non sia mai stata sposata ed è attualmente single, ha avuto una serie di relazioni di alto profilo nel corso degli anni. È stata brevemente fidanzata con il bassista degli U2 Adam Clayton nel 1993, e in seguito è stata fidanzata con l'uomo d'affari italiano Flavio Briatore prima che si separassero nel 2002 dopo quattro anni insieme. Da allora è stata legata a star come Leonardo DiCaprio, Usher , Robert De Niro, Liam Payne e Skepta.

kate moss e naomi campbell party di elite models 1993

La top model ha spiegato che le esperienze passate l'hanno aiutata anche ad evolversi come persona. «Non ho più problemi a guardarmi allo specchio e ad affrontare e riconoscere chi sono», ha detto. «E di sicuro quando ero più giovane, non lo usavo sempre nel modo giusto. Bisogna crescere».

Ma anche se non è riuscita a trovare la persona speciale con cui trascorrere il resto della vita, Campbell ha raccontato di avere una lunga lista di amicizie che hanno resistito alla prova del tempo. «Ho avuto amicizie estremamente lunghe che sono ancora molto presenti nella mia vita oggi—30, 33, 35 anni dopo. Sono grata per quelle persone nella mia vita. Mi conoscono meglio di chiunque altro». È anche «grata per mia madre, per la nostra vicinanza e per la sua comprensione».

ghislaine maxwell, naomi campbell, donald e melania trump

E quel rapporto si è approfondito solo ora che la modella è madre. A maggio, Campbell ha annunciato su Instagram che: «Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre». Ha continuato: «Sono così onorata di avere quest'anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame che durerà tutta la vita e che ora condivido con te, mio angelo. Non c'è amore più grande».

ghislaine maxwell e naomi campbell leo di caprio 50 cent naomi campbell

