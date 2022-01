2 gen 2022 17:08

PARLAMENTO IN FIAMME - IN SUDAFRICA E' SCOPPIATO UN INCENDIO IN UNO DEI PALAZZI DOVE SI RIUNISCE L'ASSEMBLEA NAZIONALE - LA POLIZIA HA FERMATO UN UOMO PER INTERROGARLO - LE FIAMME NON SONO STATE ANCORA COMPLETAMENTE DOMATE: SEMBRA CHE IL SISTEMA ANTINCENDIO NON ABBIA FUNZIONATO NEL MODO CORRETTO - NON CI SONO STATI FERITI E PER FORTUNA SONO SALVE LE ANTICHE SALE DEL PALAZZO, ORNATE DA ARAZZI E TENDE... - VIDEO