PARLATECI DEL CORONAWURSTEL - MARIA GIOVANNA MAGLIE CONTRO I TEDESCHI E IL LORO MODO OPACO DI GESTIRE L'EMERGENZA CORONAVIRUS: "IN GERMANIA NON DANNO INFORMAZIONI SUI RICOVERI, NÉ SUL NUMERO DI TAMPONI, E REGISTRANO COME MORTI PER ALTRA CAUSA I MORTI DI CORONAVIRUS CHE AVEVANO UNA QUALCHE MALATTIA PREGRESSA. È IL QUARTO REICH…”

Da www.liberoquotidiano.it

maria giovanna maglie foto di bacco

Un servizio, inquietante, trasmesso da Sky. Un collegamento in cui il corrispondente da Bruxelles parla dell'emergenza coronavirus in Germania, ricordando come di fatto la gestione dell'emergenza sia interamente demandata ai lander della Germania i quali, spiega tra le righe - ma non troppo - l'inviato, stanno di fatto coprendo l'emergenza, riducendo il numero dei morti.

Come? Escludendo dal conteggio chi aveva malattie pregresse. Un servizio preso e rilanciato su Twitter da Maria Giovanna Maglie, con toni durissimi contro la Germania: "Sta dicendo tranquillamente che in Germania non danno informazioni sui ricoveri, né sul numero di tamponi, e che registrano come morti per altra causa i morti di coronavirus che avevano una qualche malattia pregressa". Analisi ineccepibile, arricchita da un durissimo hashtag: #quartoreich.

seehofer rifiuta la stretta di mano di merkel