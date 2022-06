9 giu 2022 17:30

PARLATECI DI NUOVO DI BIBBIANO - IN TRIBUNALE È COMINCIATO IL PROCESSO SUI FINTI ABUSI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA VAL D'ENZA PER TOGLIERE I BAMBINI A FAMIGLIE DEBOLI E ASSEGNARLI A COPPIE GIUDICATE PIÙ AFFIDABILI. E PAGATE BENE, CON RETTE TRA I 600 E I 1.300 EURO MENSILI - L'INCHIESTA FU SVENTOLATA COME ARMA POLITICA IN FACCIA AL PD, PERCHÉ PURE IL SINDACO DEM ANDREA CARLETTI FU COINVOLTO, ANCHE SE ADESSO È ALLA SBARRA SOLO PER ABUSO D'UFFICIO - QUALCHE STORIA A LIETO FINE C'È GIÀ: UNA BIMBA SOTTRATTA AI GENITORI È TORNATA A CASA DOPO CHE...