9 mar 2020 18:30

PARMA E GESSO! LASCIANO LA CITTA’ EMILIANA PER ANDARE IN VACANZA A MADRID, DENUNCIATI - DUE GIOVANI DI 20 E 25 ANNI STAVANO ANDANDO ALL'AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA PER PRENDERE UN AEREO PER LA SPAGNA VIOLANDO COSÌ L'AREA INTERESSATA DALLE MISURE PER LIMITARE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS….