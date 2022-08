25 ago 2022 14:20

A PARMA UNA SEDICENTE MEDIUM È STATA SCOPERTA A EVADERE IL FISCO, CON OLTRE 140MILA EURO NON DICHIARATI (DALL'ALDILA' NON L'HANNO AVVERTITA DEL CONTROLLO DELLA FINANZA?) - LA DONNA INCASSAVA DENARO DAI CLIENTI SOTTO FORMA DI "DONAZIONI" - LA FURBACCHIONA HA TENUTO CENTINAIA DI SEDUTE (CON COSTI A PARTIRE DA 100 EURO), PUBBLICAVA LIBRI E ORGANIZZAVA "EVENTI SPIRITUALI" IN TUTTA ITALIA...