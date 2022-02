LE PAROLE SONO IMPORTANTI - UN PRETE DELL'ARIZONA SI E' DIMESSO DALLA CHIESA DOVE OFFICIAVA A PHOENIX DOPO AVER SCOPERTO CHE LA DIOCESI HA INVALIDATO MIGLIAIA DI BATTESIMI DA LUI PRESIEDUTI IN 25 ANNI - IL PADRE, NEL PROCLAMARE IL SACRAMENTO, HA UTILIZZATO SEMPRE LA FORMULA SBAGLIATA "TI BATTEZZIAMO" INVECE CHE QUELLA CORRETTA "TI BATTEZZO" - L'ANNULLAMENTO AVRA' CONSEGUENZE SU COMUNIONI E QUALCHE MATRIMONIO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Battesimo di Padre Arango

Padre Andres Arango si è dimesso dalla chiesa cattolica di San Gregorio a Phoenix, in Arizona, che presiedeva dopo aver scoperto di aver sbagliato la formula in migliaia di battesimi, di fatto rendendoli non validi.

Arango, infatti, ha utilizzato una formula sbagliata al momento del sacramento, e invece che dire «ti battezzo», che invoca la potenza di Dio, come richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, ha detto «ti battezziamo», che invece fa riferimento alla comunità.

Lettera di padre Arango

L’uso della frase sbagliata ha invalidato tutti i battesimi che Arango ha eseguito da quando è stato ordinato sacerdote nel 1995 fino al 2021. Questo potrebbe invalidare anche le successive conferme ed eucaristia. La diocesi cattolica romana di Phoenix ha affermato che era possibile che anche alcuni matrimoni potessero essere influenzati dall’errore.

La diocesi ora lavorerà a tempo pieno offrendo guida spirituale ai cattolici i cui battesimi sono stati dichiarati non validi in modo da battezzarli nuovamente. Secondo la diocesi i battesimi non validi sono migliaia.

Tutto è nato quando il Vaticano ha emesso una nota di dottorato nel 2020 chiarendo che i battesimi conferiti con la formula plurale («Ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo») non erano validi.

Dopo mesi di indagini, i responsabili della Chiesa della diocesi cattolica romana hanno indagato e scoperto che padre Arango aveva eseguito i battesimi in modo errato, sia a Phoenix che nelle precedenti parrocchie dove aveva operato, in Brasile e a San Diego.

Padre Andres Arango

In una lettera in cui annunciava le sue dimissioni, padre Arango si è scusato con chi è stato colpito dal suo errore e ha chiesto alla comunità «preghiera, perdono e comprensione».

«Mi rattrista apprendere che ho eseguito battesimi non validi durante il mio ministero di sacerdote utilizzando regolarmente una formula errata», ha detto Arango. «Sono profondamente dispiaciuto per il mio errore e per come questo abbia colpito numerose persone nella vostra parrocchia e altrove. Con l'aiuto dello Spirito Santo e in comunione con la diocesi di Phoenix, dedicherò le mie energie e il mio ministero a tempo pieno per aiutare a rimediare a questo e guarire le persone colpite».

Arango rimane un sacerdote in regola e la situazione non lo ha squalificato dalla sua vocazione e ministero, ha affermato la diocesi.