PARTIRE CON IL PIEDE SBAGLIATO - UN MECCANICO DELLA FERRARI È RIMASTO GRAVEMENTE FERITO DURANTE UN'ESIBIZIONE AL "FERRARI MOTOR VALLEY FEST" DI MODENA – L’UOMO È STATO COLPITO DA UNA MONOPOSTO GUIDATA DAL PILOTA OLIVER BERETTA ED E' STATO TRASPORTATO ALL’OSPEDALE, DOVE I MEDICI HANNO DOVUTO AMPUTARGLI IL PIEDE DESTRO – IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FERRARI - VIDEO

Lorenzo Pastuglia per www.gazzetta.it

INCIDENTE FERRARI MOTOR VALLEY FEST

È finita in dramma l’esibizione della Ferrari di sabato 3 luglio al Motor Valley Fest di Modena, in Emilia-Romagna. Durante lo show della SF70H sul circuito cittadino del parco Novi Sad — la vettura con la quale la rossa ha corso il Mondiale 2017 di F1 — un meccanico 45enne di Maranello è rimasto gravemente ferito dopo essere stato urtato dalla monoposto al piede destro, probabilmente per una manovra sbagliata del pilota Olivier Beretta. Nonostante l’incidente, la manifestazione è proseguita con l'esibizione di diversi modelli del Cavallino, fermata solo momentaneamente per i soccorsi all’uomo.

INCIDENTE FERRARI MOTOR VALLEY FEST

AMPUTATO IL PIEDE DESTRO

Immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Baggiovara, sempre nel modenese, per lo sfortunato meccanico si è resa necessaria l’amputazione del piede. Lo conferma la Ferrari in una nota, nel quale è anche scritto che l’azienda “si è subito attivata per garantire al collega e alla sua famiglia tutto il sostegno necessario sotto ogni punto di vista sia in questa fase che in futuro”. Nelle ultime righe: “Su espressa richiesta della famiglia, non verranno forniti ulteriori aggiornamenti”.

