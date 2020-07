È PARTITA LA CACCIA A CHI È ENTRATO IN CONTATTO CON IL BENGALESE CHE, DA POSITIVO AL COVID, HA VIOLATO LA QUARANTENA - DA ROMA SI E’ SPOSTATO IN TRENO E IN AUTOBUS FINO A SABAUDIA PRIMA DI ESSERE INTERCETTATO DALLA POLIZIA - NEI GIORNI SCORSI, ANCHE UN MAGHREBINO ERA SBARCATO DAL MAROCCO E SI ERA SOTTRATTO ALLA PROVA DEL TAMPONE, INTERROMPENDO ANCHE LA QUARANTENA…

Raffaella Troili per “il Messaggero”

«Sono in arrivo i tre/quattro fine settimana più importanti della stagione, tra vacanze, rientri, spostamenti, piccoli weekend nei luoghi di mare. Mi raccomando: su bus, treni, mezzi di trasporto, indossate la mascherina, che non sia un gadget. Al polso, sul gomito o al collo non serve a niente». L'invito è dell'assessore regionale Alessio D'Amato mentre monta il caso dell'ambulante bengalese ancora positivo che al termine della quarantena non ha aspettato il secondo tampone ma si è messo in viaggio: ha preso un treno da Roma Termini, è sceso alla stazione di Priverno Fossanova dove con un bus pieno di ragazzi ha raggiunto Sabaudia, direzione spiaggia.

Per fortuna è stato bloccato grazie alla segnalazione di un connazionale e denunciato. «L'uomo è stato denunciato, abbiamo chiesto l'aiuto del Cotral per reperire immagini utili all'indagine epidemiologica - spiega D'Amato - . Sono stati avviati tutti i tracciamenti, il sindaco era giustamente molto preoccupata, mi ha assicurato che i giovani indossavano la mascherina, in queste ore si sta cercando di rintracciare tutti i contatti durante i suoi spostamenti».

Nei giorni scorsi, anche un cittadino maghrebino era sbarcato dal Marocco e si era sottratto alla prova del tampone, interrompendo anche la quarantena e allontanandosi da Taurasi, provincia di Caserta. È stato rintracciato ad Ardea. Ieri si sono registrati 19 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 5 di importazione: 2 del Bangladesh, 2 dal Pakistan e un caso dall'Ucraina. E così mentre siamo in piena incidenza da casi di rientro e movida estiva, l'assessore invita alla massima precauzione durante gli spostamenti. Un dato: nella settimana che va dal 12 al 18 luglio i nuovi positivi sono stati 125; in quella dal 19 al 25 sono scesi a 106.

I NUMERI

La Asl Roma 1 ieri ha registrato 2 nuovi casi: una donna con link ad un cluster familiare già isolato e un'altra di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l'indagine epidemiologica. La Asl Roma 2 registra 3 nuovi casi positivi: 3 uomini, uno individuato al test sierologico, uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Fatebenefratelli-Isola Tiberina e un terzo trasferito allo Spallanzani.

La Asl Roma 3 registra 3 nuovi casi: una donna con link a un cluster familiare già noto, un uomo e una donna del World food programme di nazionalità Pakistana per i quali è stata avviata l'indagine epidemiologica. «Nella Asl Roma 4 dei cinque nuovi casi - continua l'assessore - due riguardano uomini segnalati dal medico di medicina generale e gli altri sono uomini individuati in fase di pre-ospedalizzazione uno all'Umberto I, uno a Bracciano e uno al San Pietro». La Asl Roma 5 registra un nuovo caso, una donna in fase di pre-ospedalizzazione a Grottaferrata. «Nella Asl Roma 6 dei tre nuovi casi due sono uomini del Bangladesh testati al drive-in e un caso riguarda una donna in fase di pre-ospedalizzazione all'Istituto Tumori Regina Elena - Ifo». Due nuovi casi a Latina: una donna con link familiare al cluster di rientro dalla Lombardia a Formia e una di Fondi per la quale è stata avviata l'indagine epidemiologica.

