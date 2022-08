È PARTITA LA CONTROFFENSIVA UCRAINA? – OGGI CI SONO STATE DIVERSE ESPLOSIONI NELLA BASE MILITARE RUSSA DI NOVOFEDORVKA, IN CRIMEA, A CIRCA 250 MIGLIA (400KM) DI DISTANZA DALLA PRIMA LINEA DEL FRONTE UCRAINO – UNA PERSONA È MORTA E 4 SONO RIMASTE FERITE – È UN BRUTTO MESSAGGIO PER PUTIN: SE KIEV È IN GRADO DI COLPIRE CON I MISSILI A LUNGO RAGGIO, RISCHIA ANCHE IN RUSSIA… - VIDEO

1 – ESPLOSIONE BASE AEREA IN CRIMEA, UN MORTO E 4 FERITI

Nuovo aggiornamento in Crimea: una persona è morta in seguito alle esplosioni verificatesi nella base aerea russa a Novofedorovka. Lo ha comunicato il governatore locale, Serghei Aksyonov, come riportano le agenzie russe secondo le quali ci sono almeno quattro feriti. «Purtroppo, una persona è morta. Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici. Verrà fornita tutta l’assistenza necessaria», ha scritto Aksionov sul suo canale Telegram secondo Interfax.

Secondo il ministero della Difesa russa, l’incidente è stato causato dall’esplosione di munizioni nell’aerodromo. Sui social si parla di oltre 10 esplosioni. Secondo i canali social ucraini sarebbero stati missili a lungo raggio a colpire. Di fatto si tratta del più forte attacco alla penisola della Crimea, annessa dal Cremlino nel 2014, che rappresenta un’escalation del conflitto.

I funzionari a Mosca hanno da tempo avvertito l’Ucraina che qualsiasi attacco alla Crimea avrebbe innescato una massiccia rappresaglia, compresi gli attacchi ai «centri decisionali» a Kiev.La base di Saki è stata utilizzata dagli aerei da guerra russi per colpire le aree del sud dell’Ucraina. «Le esplosioni di oggi a Novofedorivka ricordano ancora una volta di chi sia la Crimea. Perché questa è Ucraina», ha detto la vicepremier Irina Vereshchuk.

2- UCRAINA: ESPERTO GB, “KIEV DIMOSTRA CHE PUO' COLPIRE CRIMEA”

(ADNKRONOS) - L'Ucraina ha dimostrato che "può colpire la Crimea". Lo scrive su Twitter Phillips O'Brien, professore di studi strategici all'università di St Andrews in Scozia, dopo le esplosioni che si sono verificate nell'aerodromo di Saki in Crimea, penisola ucraina occupata dai russi nel 2014. L'aeorodromo, collegato alle operazioni della flotta russa nel mar Nero, si trova a 200 km di distanza dalla linea del fronte.

"Cosa stanno facendo gli ucraini è estremamente importante. Dimostrando che possono colpire la Crimea, porteranno i russi a dover estendere le loro capacità di difesa. I russi dovranno proteggere un'enorme area dietro le linee del fronte", ha twittato O'Brien.

Il commento arriva dopo che le autorità della Crimea hanno confermato le esplosioni nell'aerodromo e mentre sui social circolano diversi video di forti esplosioni nel sito militare. Il ministero della Difesa di Mosca ha parlato di esplosioni in un deposito di munizioni della base, senza chiarire le circostanze. Le autorità ucraine non hanno commentato.

Secondo il Guardian, è significativo che sia stato colpito un sito così in profondità nelle retrovie russe: ciò suggerisce che sia stato usato un missile balistico e che i recenti attacchi ucraini alla contraerea russa abbiano permesso al missile di raggiungere l'obiettivo.

